Експрикордоннику повідомили про підозру в сприянні незаконному переправленню Порошенка через кордон

У той час, як суд вдруге оголосив перерву над справою Порошенка, державне бюро розслідувань повідомило колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби про підозру у сприянні в незаконному переправленню колишнього Президента Петра Порошенка через державний кордон.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру колишнього керівника військової частини Державної прикордонної служби України у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України)", - сказано в ньому.

Слідством встановлено, що прикордонник у січні 2018 року дав незаконну вказівку підлеглим військовослужбовцям на незаконний пропуск через кордон України, всупереч чинному порядку, поза межами пункту пропуску, Порошенка та осіб, що супроводжували його на відпочинок на Мальдіви.

На цю мить слідством перевіряється причетність цього військовослужбовця та інших осіб з-поміж керівництва Держприкордонслужби та Управління державної охорони до переправлення через кордон колишніх посадових осіб без проходження належної процедури паспортного і митного контролю поза пунктом пропуску.

Водночас встановлюється коло всіх посадових осіб, причетних до організації створення та використання неконтрольованого каналу на держкордоні.

Їхнім діям буде дана належна правова оцінка.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2019 року Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників і митників при оформленні поїздки колишнього Президента на Мальдіви у січні 2018 році.

Раніше колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляв про неналежну роботу державних органів у розслідуванні поїздки Порошенка на Мальдіви.