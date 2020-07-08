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08 липня 2020, середа, 19:59 6
Суспільство 2020-07-08T21:45:02+03:00
Українські Новини
У Луганській області погасили один із осередків масштабної пожежі

У Луганській області погасили один із осередків масштабної пожежі

Ольга Фандорина
пожежа, Луганська область, Лісова пожежа, пожежа в Луганській області
Лісову пожежу в Луганській області (Фото - прес-служба ДСНС)
Лісову пожежу в Луганській області (Фото - прес-служба ДСНС)

Тоді як президент повідомив, що лісову пожежу в Луганській області локалізовано, горіння в селі Смолянинове під Сєвєродонецьком повністю ліквідоване, місцеві жителі відмовилися переселятися з згорілих будинків у виділену будівлю амбулаторії. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова сільради Смолянинового Руслан Лисаков.

"На межах населеного пункту пожежа повністю ліквідована. Всі будинки, які горіли погашені. Вже немає ризику, що вогонь може перекинутися, начебто весь його тут ліквідували. А за межами населеного пункту не можу знати, серпанок там поки є", — розповів Лисаков.

З його слів, у самому селі від пожежі постраждало 59 будинків, з них 24 повністю згоріли, 35 — частково.

"Станом на 16:00 сьогодні, в Новоайдарській лікарні залишається 4 дорослих та 4 дитини. Їх швидка допомога евакуювала в лікарню з димовим отруєнням", — додав він.

З0 слів Лисакова, 7 липня під час активної фази пожежі в лікарні були евакуйовані 29 дітей і 12 дорослих. Але після огляду медиків, місцеві жителі роз'їхались додому, або до родичів. Так, більшість місцевих жителів відмовилися переселятися в надану для них будівлю амбулаторії.

Як повідомляли Українські Новини, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай просить Кабінет Міністрів визнати пожежу в області надзвичайною ситуацією державного рівня.

Тим часом, Президент Зеленський прибув у Луганську область з робочим візитом через лісові пожежі.

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