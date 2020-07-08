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  • Зеленський заявив, що пожежу в Луганській області вдалося локалізувати
08 липня 2020, середа, 18:24 7
Політика 2020-07-08T19:06:09+03:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що пожежу в Луганській області вдалося локалізувати

Зеленський заявив, що пожежу в Луганській області вдалося локалізувати

Ольга Фандорина
Президент, пожежа, Президент України, Володимир Зеленський, Лісова пожежа, пожежа в Луганській області

Масштабну пожежу в Луганській області, на ліквідацію якої відправили Нацгвардію і ЗСУ, вже вдалося локалізувати. У регіоні триває боротьба з вогнем.

Про це під час спілкування з журналістами у Чернівецькій області 8 липня повідомив президент України Володимир Зеленський, відео оприлюднено в Facebook.

"Ми сьогодні були на сході. Ви знаєте, як би не було складно, але сьогодні вся техніка там працює. Локалізована пожежа. Ви знаєте, там багато людей постраждало понад 20 будинків. 24 або 25 будинків не існують — їх не можна відремонтувати. Ще близько 58-59 треба концептуально щось робити — ремонт, хоча шанси, як мені здається, не скрізь є. На все це вже виділені гроші урядом країни... 300 тисяч гривень можемо виділити на кожен будинок", — сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай просить Кабінет Міністрів визнати пожежу в області надзвичайною ситуацією державного рівня.

Тим часом, Президент Зеленський прибув у Луганську область з робочим візитом з-за лісових пожеж.

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