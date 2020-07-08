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08 липня 2020, середа, 18:25 6
Суспільство 2020-07-08T19:15:09+03:00
Українські Новини
У Гідрометцентрі спрогнозували повернення 30-градусної спеки і зниження температури з 13 липня

У Гідрометцентрі спрогнозували повернення 30-градусної спеки і зниження температури з 13 липня

Кира Молчанова
Прогноз погоди, погода в Україні, Гідрометцентр, Укргідрометцентр, Український гідрометеорологічний центр
Погода. Фото: pixabay
Погода. Фото: pixabay

Хоча під натиском атмосферного фронту спека відступила, синоптик попередила, що це ненадовго. Укргідрометцентр спрогнозував повернення спеки в 28-33 градуси до 11 липня, і зниження температури до 20-26 з 13 липня.

Про це Українським Новинам повідомила заступник відділу Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"11 липня повертається спека і температурний фон буде 28-33 градуси, пройде 12-13 знову активний атмосферний фронт, очікуються дощі та грози, місцями будуть шквали та град, 13-14 - знову пониження температури на більшій території до 20-26 градусів", - сказала вона.

Голеня також повідомила, що найближчі 3 доби варто очікувати більш-менш спокійної погоди, крім найближчих ночей на Сході з короткочасними дощами, місцями не виключаються шквали, а також невеликі дощі вдень 9 липня в північних і західних областях.

Вона зазначила, що 10 липня буде переважати суха погода, 11 липня у більшості областей також сухо, лише вдень у західних областях місцями будуть короткочасні грозові дощі, а температурний фон 10-11 липня буде досить комфортний: вночі - 10-15 градусів, вдень 20-27.

Як повідомляли Українські Новини, Гідрометцентр прогнозує середньомісячну температуру +20...+25 в липні.

За даними Укргідрометцентру, 8 липня в Україні, за винятком західних областей, очікуються грози, шквали та пориви вітру.

Крім того, зміна погоди може впливати на людей, особливо метеозалежних – такі люди схильні до різких перепадів настрою і погіршення самопочуття. В такий період у метеозалежних людей можуть навіть загострюватися різні захворювання.

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