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08 липня 2020, середа, 06:00 4 Інфографіка
Життя 2020-07-08T06:15:01+03:00
Українські Новини
Спека відступає під натиском атмосферного фронту: синоптик попередила про зміну погоди

Спека відступає під натиском атмосферного фронту: синоптик попередила про зміну погоди

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, Укргідрометцентр
Погода. Фото: pixabay.com
Погода. Фото: pixabay.com

В Україну йде похолодання, в той час, як синоптики попереджають про катастрофічні зміни погоди. Істотне знизиться температура повітря порівняно з тією спекою, яка була останнім часом (доходила до 42 градусів на півдні). Водночас дощі пройдуть на сході і заході країни.

Про це написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в середу 8 липня атмосферний фронт переміститься в східному напрямку і принесе із собою опади.

"Грозові дощі, місцями шквали та град більш ймовірні на Лівобережжі України. І також періодичні дощі пройдуть у західних областях. А Київщина, Житомирщина, Вінниччина до Одеської, Миколаївської, Херсонської областей і Криму – це територія побуде серед сухої погоди", - написала Діденко.

Прогноз погодиПрогноз погоди

Проте все ж головна новина середи – зниження температури повітря, ослаблення спеки. "

"Вдень в середу очікується 20-26 градусів, на заході 18-24 градуси, на півдні, на сході, на Дніпропетровщині – 26-30 градусів. І тільки в Луганській і Донецькій областях ще буде спекотно – до +33. Однак, як бачите, сильна спека відступить. Вітер в Україні в середу північно-західний, помірний, при грозах поривчастий", – написала Діденко і додала, що подальше ослаблення спеки на півдні та сході України буде 9-10 липня.

Прогноз температури повітря Прогноз температури повітря

у Києві в середу істотні опади навряд чи варто чекати, хіба що вночі й вранці ще фронт затримається. У столиці погода буде дуже комфортною, очікується 22-23 градуси.

Водночас, згідно з прогнозом Гідрометцентру, в середу вночі на заході України похолодає до +11.

Прогноз погоди від УкргідрометцентруПрогноз погоди від Укргідрометцентру

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. За даними синоптика, липень буде достатньо сухим. Дощі пройдуть з 2 по 4 липня, потім буде велика перерва, супроводжується сильною спекою, яка закінчиться 20 липня.

Тим часом, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

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