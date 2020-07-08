підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 липня 2020, середа, 17:49 8
Транспорт 2020-07-08T19:00:03+03:00
Українські Новини
На вокзалах Києва встановлять системи дистанційного вимірювання температури

На вокзалах Києва встановлять системи дистанційного вимірювання температури

Кира Молчанова
Вокзал, Укрзалізниця, Київський вокзал, коронавірус в Україні, Температурний скринінг
Київський вокзал.
Київський вокзал.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" планує встановити сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури на вокзалах станції "Київ-Пасажирський".

Про це сказано в повідомленні компанії з посиланням на слова в.о. голови правління Укрзалізниці Івана Юрика, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, дві системи будуть встановлені на Центральному вокзалі і одна — на Південному.

У середньому такі системи можуть вимірювати температуру близько 120 відвідувачів на хвилину.

"Наразі вокзали станції "Київ-Пасажирський" кожні добу приймають найбільший пасажиропотік. Системи автоматичного скринінгу температури дозволять швидко вимірювати температуру, не створюючи стовпотворіння людей на входах у вокзали. Це значно зменшить ймовірність поширення інфекційних захворювань і допоможе швидко виявити потенційних хворих", — зазначив Юрик.

Інфрачервоні системи можуть одночасно вимірювати температуру кількох людей, які знаходяться на соціальній дистанції від 1 до 5 м.

Наразі Укрзалізниця проводить закупівлю інфрачервоних систем через систему Prozorro; першу таку систему планують встановити в найближчі тижні.

Також повідомляється, що пасажири, у яких підозрюватимуть захворювання, не будуть допускатися на об'єкт; охорона буде рекомендувати звернутися в медпункт вокзалу.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення, а також рух поїздів далекого прямування.

Укрзалізниця закликає пасажирів суворо дотримуватися всіх санітарних норм і серйозно ставитися до карантинних обмежень.

Серед поїздів, запущених Укрзалізницею — маршрути до морських курортів, на захід країни та інші популярні напрямки.

Крім того, Укрзалізниця продовжила маршрут поїзда "Київ – Лисичанськ" до Попасної.

До складу компанії Укрзалізниця входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Більше новин про: Вокзал Укрзалізниця Київський вокзал коронавірус в Україні Температурний скринінг

У Києві замінували Центральний, Південний і Дарниц...
Всі поїзди "Укрзалізниці" запізнюються на годину...
За добу на в'їздах у Київ підвищену температуру за...
У великих київських аптечних мережах є в наявності...
У Києві вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу за добу
У Київській області вдвічі збільшилась захворюваність на коронавірус
Новини
Законопроект №3131 не має нічого спільного з підвищенням податків, він про відновлення справедливості, - Іван Слободяник 19:09
Випускникам коледжів і університетів дали відстрочку весняного призову 19:08
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
На OLX продають пікап, на якому їздив "президент Голобородько" зі "Слуги народу" 18:52
Курс гривні на міжбанку в середу знизився 18:28
більше новин
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
На OLX продають пікап, на якому їздив "президент Голобородько" зі "Слуги народу" 18:52
більше новин
Менше вакансій і перехід в "онлайн". Як змінився ринок праці за карантин 09:34
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Цвітіння Чорного моря. Скриншот відео spacecenter.gov.ua
Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу 06:38
Випускники-2020 почали отримувати повістки в армію: Міносвіти просить про відстрочку 15:53
більше новин
Справу про можливе ухилення від сплати податків Порошенком при продажу заводу "Кузня на Рибальському" закрили
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok