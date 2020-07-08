На вокзалах Києва встановлять системи дистанційного вимірювання температури

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" планує встановити сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури на вокзалах станції "Київ-Пасажирський".

Про це сказано в повідомленні компанії з посиланням на слова в.о. голови правління Укрзалізниці Івана Юрика, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, дві системи будуть встановлені на Центральному вокзалі і одна — на Південному.

У середньому такі системи можуть вимірювати температуру близько 120 відвідувачів на хвилину.

"Наразі вокзали станції "Київ-Пасажирський" кожні добу приймають найбільший пасажиропотік. Системи автоматичного скринінгу температури дозволять швидко вимірювати температуру, не створюючи стовпотворіння людей на входах у вокзали. Це значно зменшить ймовірність поширення інфекційних захворювань і допоможе швидко виявити потенційних хворих", — зазначив Юрик.

Інфрачервоні системи можуть одночасно вимірювати температуру кількох людей, які знаходяться на соціальній дистанції від 1 до 5 м.

Наразі Укрзалізниця проводить закупівлю інфрачервоних систем через систему Prozorro; першу таку систему планують встановити в найближчі тижні.

Також повідомляється, що пасажири, у яких підозрюватимуть захворювання, не будуть допускатися на об'єкт; охорона буде рекомендувати звернутися в медпункт вокзалу.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення, а також рух поїздів далекого прямування.

Укрзалізниця закликає пасажирів суворо дотримуватися всіх санітарних норм і серйозно ставитися до карантинних обмежень.

Серед поїздів, запущених Укрзалізницею — маршрути до морських курортів, на захід країни та інші популярні напрямки.

Крім того, Укрзалізниця продовжила маршрут поїзда "Київ – Лисичанськ" до Попасної.

До складу компанії Укрзалізниця входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.