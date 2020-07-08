Україна припинила дію меморандуму про співпрацю з Росією у боротьбі з тероризмом

Кабмін припинив дію меморандуму про співпрацю з Росією у боротьбі з тероризмом.

Кабінет Міністрів припинив дію меморандуму про співпрацю з Росією в боротьбі з тероризмом.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Меморандум був підписаний 12 липня 2012 року в Ялті.

Міністерству закордонних справ доручено повідомити Росію про припинення дії меморандуму.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році Верховна Рада вирішила припинити дію договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією з 1 квітня 2019 року.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заперечує інформацію про те, що Росія на переговорах у Берліні (Німеччина) нібито вимагала, щоб до 6 липня Україна надала проєкт поправок до Конституції, в яких буде враховано особливий статус Донбасу.

Також Олексій Резніков заявляє, що РФ витратила близько 30 млрд доларів на тимчасово окуповані території Криму, Донецької та Луганської областей.