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08 липня 2020, середа, 14:37 8
Суспільство 2020-07-08T15:45:02+03:00
Українські Новини
Відсьогодні "Укрзалізниця" відновила курсування ще 6 приміських поїздів

Відсьогодні "Укрзалізниця" відновила курсування ще 6 приміських поїздів

Елена Новикова
Укрзалізниця, Поїзди, Рух потягів, приміські поїзди
Курсування ще 6 приміських поїздів почалося з 8 липня
Курсування ще 6 приміських поїздів почалося з 8 липня

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновила курсування ще 6 приміських поїздів за маршрутом Жмеринка - Гречани", а також з 1 червня почали відновлювати курсування поїздів далекого прямування.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

Курсування поїздів почнеться з 8 липня.

За маршрутом курсуватимуть приміські поїзди №6357 "Жмеринка - Гречани", №6360 "Гречани - Жмеринка", №6359 "Жмеринка - Гречани", №6358 "Гречани - Жмеринка", №6321 "Жмеринка - Гречани", №6322 "Гречани - Жмеринка".

"Укрзалізниця" закликає пасажирів суворо дотримуватися всі санітарні норми і серйозно ставитися до карантинних обмежень.

У разі виявлення порушення громадянами санітарних норм залізничники будуть викликати працівників Національної поліції.

На цю мить Україною курсують вже 645 приміських поїздів; з урахуванням вищезазначених – 651.

Як повідомляли Українські Новини, 7 липня "Укрзалізниця" відновила курсування ще 12 приміських поїздів.

Також студенти при посадці в поїзд можуть пред'являти цифровий студквиток у додатку "Дія".

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