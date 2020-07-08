Відсьогодні "Укрзалізниця" відновила курсування ще 6 приміських поїздів

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновила курсування ще 6 приміських поїздів за маршрутом Жмеринка - Гречани", а також з 1 червня почали відновлювати курсування поїздів далекого прямування. Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", передають Українські Новини. Курсування поїздів почнеться з 8 липня. За маршрутом курсуватимуть приміські поїзди №6357 "Жмеринка - Гречани", №6360 "Гречани - Жмеринка", №6359 "Жмеринка - Гречани", №6358 "Гречани - Жмеринка", №6321 "Жмеринка - Гречани", №6322 "Гречани - Жмеринка". "Укрзалізниця" закликає пасажирів суворо дотримуватися всі санітарні норми і серйозно ставитися до карантинних обмежень. У разі виявлення порушення громадянами санітарних норм залізничники будуть викликати працівників Національної поліції. На цю мить Україною курсують вже 645 приміських поїздів; з урахуванням вищезазначених – 651. Як повідомляли Українські Новини, 7 липня "Укрзалізниця" відновила курсування ще 12 приміських поїздів. Також студенти при посадці в поїзд можуть пред'являти цифровий студквиток у додатку "Дія".