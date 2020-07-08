Відсьогодні "Укрзалізниця" відновила курсування ще 6 приміських поїздів

Курсування ще 6 приміських поїздів почалося з 8 липня

Курсування ще 6 приміських поїздів почалося з 8 липня

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновила курсування ще 6 приміських поїздів за маршрутом Жмеринка - Гречани", а також з 1 червня почали відновлювати курсування поїздів далекого прямування.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

Курсування поїздів почнеться з 8 липня.

За маршрутом курсуватимуть приміські поїзди №6357 "Жмеринка - Гречани", №6360 "Гречани - Жмеринка", №6359 "Жмеринка - Гречани", №6358 "Гречани - Жмеринка", №6321 "Жмеринка - Гречани", №6322 "Гречани - Жмеринка".

"Укрзалізниця" закликає пасажирів суворо дотримуватися всі санітарні норми і серйозно ставитися до карантинних обмежень.

У разі виявлення порушення громадянами санітарних норм залізничники будуть викликати працівників Національної поліції.

На цю мить Україною курсують вже 645 приміських поїздів; з урахуванням вищезазначених – 651.

Як повідомляли Українські Новини, 7 липня "Укрзалізниця" відновила курсування ще 12 приміських поїздів.

Також студенти при посадці в поїзд можуть пред'являти цифровий студквиток у додатку "Дія".