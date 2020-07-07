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07 липня 2020, вівторок, 13:00 4
Суспільство 2020-07-07T13:32:07+03:00
Українські Новини
Студенти при посадці в поїзд можуть пред'являти цифровий студквиток у додатку "Дія"

Студенти при посадці в поїзд можуть пред'являти цифровий студквиток у додатку "Дія"

Елена Новикова
Студент, Укрзалізниця, Поїзди, Додаток
Укрзалізниця приймає цифровий студквиток при посадці. Фото: uz.gov.ua
Укрзалізниця приймає цифровий студквиток при посадці. Фото: uz.gov.ua

Тоді як Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 6 регіональних поїздів, студенти при посадці в поїзд замість пластикового оригіналу можуть пред'явити цифровий документ з мобільного додатку "Дія". Цифровий студентський квиток також дозволяє подорожувати поїздом зі знижкою 50%. Про це зазначається в повідомленні прес-служби Укрзалізниці.Так, повідомляється, що цифровий студентський квиток має такі ж переваги, як і пластиковий: ідентифікує особу, підтверджує статус студента і надає знижки. Пільговий проїзд надається студентам вузів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.

Подорожувати зі знижками з Е-студентським можна в:

  • загальних і плацкартних вагонах;
  • вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення;
  • всіх вагонах регіональних поїздів;
  • поїздах приміського сполучення.

Уточнюється, що при проїзді у вагонах вищої категорії типу СВ, купе і у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії "Регіональний поїзд", для студентів встановлена повна вартість квитка.

Додаток "Дія" доступний на сайті.

Як повідомляли Українські Новини, пасажири при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення у програмі "Дія".

Раніше Укрзалізниця планувала відновити поїзди до Львова з Києва та Одеси.

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