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08 липня 2020, середа, 14:11 7
Судова влада 2020-07-08T15:18:42+03:00
Українські Новини
Справу про можливе ухилення від сплати податків Порошенком при продажу заводу "Кузня на Рибальському" закрили

Справу про можливе ухилення від сплати податків Порошенком при продажу заводу "Кузня на Рибальському" закрили

Елена Новикова
Суд, ДБР, Петро Порошенко, Справи проти Порошенка
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Державне бюро розслідувань закрило справу про можливе ухилення від сплати податків колишнім Президентом Петром Порошенком при продажу заводу "Кузня на Рибальському", в той час, як суд продовжив розслідування справи за підозрою в підбурюванні до незаконного призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки до 10 жовтня.

Про це повідомив його адвокат Ілля Новіков у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кримінальну справу за "Ленінської кузні" (одне з 24 "справ Порошенко") сьогодні закрито, я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького. На слідчих чинився тиск, про що Корецький погодився розповісти найближчим часом пресі", - написав він.

Також додав Новіков фото документа, що підтверджує закриття справи.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР допитувало Порошенка як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Раніше три справи проти Порошенка закрили через відсутність складу злочину.

У 2017 році акціонери суднобудівного заводу "Ленінська кузня" (Київ) на загальних зборах вирішили перейменувати підприємство "Завод "Кузня на Рибальському" і змінити форму власності з публічного акціонерного товариства (ПАТ) у приватне акціонерне товариство (ПРАТ)

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