Усі осередки пожежі в Луганській області повинні бути повністю локалізовані до кінця доби, — Аваков

Усі вогнища пожежі поблизу Сєвєродонецька Луганської області ще до кінця доби повинні бути повністю локалізовані заявив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС, передають Українські Новини.

"У нас є три вогнища пожежі, які викликають занепокоєння. Зараз ми ставимо завдання до кінця дня повністю локалізувати всі вогнища, з тим, щоб навіть якщо вітер знову посилиться, ми не мали жодних ризиків", - заявив Аваков.

Глава МВС додав, що за рішенням Президента для ліквідації пожежі була залучена авіація.

"Авіація зараз вже в повітрі. Особливість прийняття цього рішення - це близькість лінії розмежування і відсутність розуміння з боку окупаційної влади тієї сторони", - сказав Аваков.

Міністр внутрішніх справ також підкреслив, що постраждали в результаті пожежі отримають компенсацію.

"Відвідали селище Смолянинове, яке найбільше постраждало від лісових пожеж. Президент дав вказівку - 300 тис. гривень за знищений будинок, 20 тис. гривень кожній людині. Окремо на загиблих будуть виділятися кошти і окремо ми будемо розглядати з депутатами питання про перекидання в цей район техніки для швидкого реагування", - додав глава МВС.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція розглядає три основні версії пожеж в Луганській області - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.

Тим часом Зеленський прибув з робочим візитом у Луганську область через масштабні лісові пожежі.