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06 липня 2020, понеділок, 11:30 8
Суспільство 2020-07-06T12:30:03+03:00
Українські Новини
Після вихідних Київ знову "скували" затори й тягнучки. Де найбільш завантажені дороги

Після вихідних Київ знову "скували" затори й тягнучки. Де найбільш завантажені дороги

Ирина Николенко
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Автомобільні пробки. Фото: kiev.informator.ua
Автомобільні пробки. Фото: kiev.informator.ua

Перший робочий день після вихідних зустрічає киян ранковими заторами. Рух ускладнено в центрі міста, на Північному мосту, де ведуться ремонтні роботи, а також на Голосіївському проспекті. Про це свідчать дані сервісу Google-карти, передають Українські Новини.

Згідно з даними Google-карт, транспортний рух ускладнено на бульварі Тараса Шевченка з затримкою до 9 хвилин, вулиці Саксаганського – до 10 хвилин, а також на проспекті Перемоги і Набережному шосе.

Тягучки в центрі Києва. Карта: Google MapsТягучки в центрі Києва. Карта: Google Maps

Пробка утворилася на Північному мосту з затримкою руху в 17 хвилин і тягучка на проспекті Степана Бандери.

Пробка на Північному мосту. Карта: Google MapsПробка на Північному мосту. Карта: Google Maps

Також спостерігається пробка на Голосіївському проспекті із затримкою руху в 26 хвилин, а також на проспекті Валерія Лобановського і Великій Окружній дорозі.

Пробка на Голосіївському проспекті. Карта: Google MapsПробка на Голосіївському проспекті. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, столиця України, Київ, піднявся у в світовому рейтингу пробок компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, обігнавши Мехіко з 20-мільйонним населенням, і зайняв 12 місце.

Крім того, компанія визначила, що кожен пересічний автомобіліст Києва безцільно провів у транспортних заторах 227 годин, що дорівнює 9 дням 11 годинам.

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