Після вихідних Київ знову "скували" затори й тягнучки. Де найбільш завантажені дороги

Перший робочий день після вихідних зустрічає киян ранковими заторами. Рух ускладнено в центрі міста, на Північному мосту, де ведуться ремонтні роботи, а також на Голосіївському проспекті. Про це свідчать дані сервісу Google-карти, передають Українські Новини. Згідно з даними Google-карт, транспортний рух ускладнено на бульварі Тараса Шевченка з затримкою до 9 хвилин, вулиці Саксаганського – до 10 хвилин, а також на проспекті Перемоги і Набережному шосе. Тягучки в центрі Києва. Карта: Google Maps Пробка утворилася на Північному мосту з затримкою руху в 17 хвилин і тягучка на проспекті Степана Бандери. Пробка на Північному мосту. Карта: Google Maps Також спостерігається пробка на Голосіївському проспекті із затримкою руху в 26 хвилин, а також на проспекті Валерія Лобановського і Великій Окружній дорозі. Пробка на Голосіївському проспекті. Карта: Google Maps Раніше Українські Новини повідомляли, столиця України, Київ, піднявся у в світовому рейтингу пробок компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, обігнавши Мехіко з 20-мільйонним населенням, і зайняв 12 місце. Крім того, компанія визначила, що кожен пересічний автомобіліст Києва безцільно провів у транспортних заторах 227 годин, що дорівнює 9 дням 11 годинам.