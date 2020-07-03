Вночі в Києві залило окропом вулицю у Подільському районі

У Києві на вулиці Введенській Подільського району столиці сталася надзвичайна ситуація, через аварію затопило вулицю.

Про це йдеться в повідомленні в соціальній мережі Facebook на сторінці "Київ Оперативний".

"Трубу з гарячим водопостачанням прорвало так, що струмінь добиває аж до вулиці Волоській", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що інцидент стався між метро Тараса Шевченка і Контрактовою площею.

Про постраждалих інформації немає.

Як повідомляли Українські Новини, 5 листопада у центрі Києва стався прорив труби з гарячою водою, в результаті якого затопило вулицю. Інцидент стався на перетині вулиць Саксаганської та Шота Руставелі через місяць після останнього прориву на цій же ділянці.

Також у січні масштабний прорив магістрального трубопроводу стався на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва, підтоплено торговий центр Осеап Plaza. 13 січня, в столичному Торгово - розважальному центрі Ocean Plaza ввечері екстрено евакуювали людей.

А 16 січня торгово-розважальний центр Ocean Plaza у Києві відновив роботу після ліквідації наслідків прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі.