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08 липня 2020, середа, 12:01 19
Lifestyle 2020-07-08T13:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні відзначають День родини. Красиві привітання в картинках

Сьогодні відзначають День родини. Красиві привітання в картинках

Ирина Николенко
свято, привітання в картинках, День сім'ї, День родини, привітання з Днем родини
8 липня відзначають День родини. Фото: mk.gov.ua
8 липня відзначають День родини. Фото: mk.gov.ua

У середу, 8 липня в Україні відзначають День сім'ї, а також у цей день православні християни святкують День закоханих.

День сім'ї в Україні відзначають лише з 2012 року, після того, як відповідний Указ президента України був підписаний 30 грудня 2011 року. Щороку це свято відзначають 8 липня.

Привітати рідних з Днем сім'ї можна картинкою, а  Українські Новини зробили підбірку основних традицій в цей день.

Як відсвяткувати День сім'ї

День сім'ї слід проводити в колі сім'ї та приділити більше уваги своїм рідним. У цей день можна приготувати смачну вечерю, зібрати усю родину за одним столом, а також подивитися фільм, який буде цікавий для всіх членів сім'ї. Якщо переюуваєте далеко один від одного, можна надіслати гарні привітання з Днем родини в картинках.

Привітання з Днем сім'ї в картинках

День сім'ї. Фото: kolizhanka.com.uaЛистівка з День родини. Фото: kolizhanka.com.ua

Сьогодні в Україні святкують День сім'ї. Фото: v24.com.uaСьогодні в Україні святкують День сім'ї. Фото: v24.com.ua

8июля в Україні святкують День сім'ї. Фото: v24.com.ua8 липня в Україні святкують День родини. Фото: v24.com.ua

Привітання в картинках. Фото: amazingukraine.proПривітання в картинках. Фото: amazingukraine.pro

Як привітати з Днем сім'ї. Фото: amazingukraine.proЯк привітати з Днем родини. Фото: amazingukraine.pro

Раніше Українські Новини повідомляли, 7 липня в Україні відзначали свято Івана Купала, який зберігся до наших днів з часів язичництва.

Також у липні в українців буде всього 8 вихідних днів, а робітників – 23. Додаткових вихідних не передбачається.

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