Сегодня отмечают православный праздник День влюбленных. Что надо делать в этот день

После того, как 7 июля украинцы праздновали Ивана Купала, сегодня православные христиане отмечают День влюбленных. Святых Петра и Февронию православная церковь чтит в качестве покровителей любви и супружеской верности, передают Українські Новини.

История праздника

Святые Петр и Феврония жили на грани 12-13 веков. Они пронесли любовь и верность друг другу через многие испытания. Умерли святые в один день и час 8 июля 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела святых были положены в один гроб.

Традиции этого дня

В этот день православные христиане посещают храм. А молодые люди просят Бога о большой любви, а люди постарше – о семейном согласии.

Также считается, что святые дают небесное благословение на молодые супружеские пары.

Народные приметы

Если 8 июля оказался жарким, то жара продержится еще 40 дней.

Наблюдается засуха в июле – грибов не будет до осени.

Если в этот день муж будет работать вместе с женой, то в семье весь год будет достаток

Также 8 июля празднуют День ангела: Василий, Денис, Ефросинья, Константин, Никон, Николай, Петр, Прокоп, Семен, Феврония, Федор, Феодора.

Ранее Українські Новини сообщали, в июле в украинцев не будет дополнительных выходных дней, всего будут работать 23 дня, а отдыхать – 8.

Также в этом месяце ожидается неустойчивая погода с грозами, шквалами и жаркими засушливыми периодами, а температура поднимется до +41° тепла.