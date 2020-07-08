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08 липня 2020, середа, 11:37 12
Транспорт 2020-07-08T14:15:03+03:00
Українські Новини
З 14 липня Air France відновить регулярні рейси в Україну

З 14 липня Air France відновить регулярні рейси в Україну

Елизавета Кесельман
Туризм, Міжнародні Авіалінії України, авіаквитки, Міжнародні авіаперельоти
Air France. Фото: Air France
Air France. Фото: Air France

МАУ має намір відновити міжнародні рейси в 9 міст в липні і ще в 16 в серпні, авіакомпанія Air France з 14 липня відновить прямі регулярні рейси в Україну, а в серпні збільшить частоту виконання рейсів. Про це повідомляє avianews з посиланням на інформацію українського представництва авіаперевізника.

Як повідомляється, авіаперевізник буде обслуговувати маршрут Париж-Київ, який з'єднає аеропорти Шарля де Голля і Бориспіль.

Спочатку польоти будуть виконуватися два рази на тиждень по вівторках і п'ятницях. З 24 серпня Air France планує збільшити частоту до трьох на тиждень: по вівторках, четвергах і суботах.

Авіакомпанія надає можливість пересадки на інші рейси в аеропорту Парижа, однак перед купівлею квитків пасажирам необхідно враховувати обмеження на транзит в інші країни.

Раніше на сайті перевізника була інформація, що Air France як мінімум до кінця літа не планує виконувати регулярні пасажирські рейси в Україну.

Раніше Українські Новини повідомляли, куди зможуть полетіти українці цього літа.

Також українським туристам відкритий в'їзд в 23 країни.

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