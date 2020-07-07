Из-за лесного пожара на Луганщине сгорели более сотни домов: есть жертвы, людей эвакуируют

В то время, как жара в Украине достигла местами +42 градусов, 5 человек погибли и 9 госпитализированы из-за пожара в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"Предварительно 5 человек погибли и 9 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново", - сказано в нем.

По состоянию на 19:30 к тушению привлечен 361 человек и 85 единиц техники, из них от ГосЧС 310 человек личного состава и 66 единиц техники.

Дополнительно следуют от ГосЧС 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Пожар в лесах Луганской области произошел 6 июля, огонь охватил около 85 гектаров Боровского и Ахтырского лесничеств в Новоайдарском районе.

По состоянию на 7 июля ​​пожар был локализован, травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

На данный момент продолжается ликвидация.

"В связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров (верховой), которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов. На месте чрезвычайного происшествия работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ГосЧС Украины в Луганской области. На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники. Вскоре к ликвидации этого масштабного пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели", - говорится в сообщении.

Работы по локализации и ликвидации пожара продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июля пожар без жертв произошел на крыше жилого дома в Новой Каховке Херсонской области.