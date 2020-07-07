подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • Из-за лесного пожара на Луганщине сгорели более сотни домов: есть жертвы, людей эвакуируют
07 июля 2020, вторник, 20:31 144
Происшествия 2020-07-07T20:33:39+03:00
Українські Новини
Из-за лесного пожара на Луганщине сгорели более сотни домов: есть жертвы, людей эвакуируют

Из-за лесного пожара на Луганщине сгорели более сотни домов: есть жертвы, людей эвакуируют

Надежда Комендантова
Пожар, Луганская область, Эвакуация, Лесной пожар, ГосЧС, гибель людей

В то время, как жара в Украине достигла местами +42 градусов, 5 человек погибли и 9 госпитализированы из-за пожара в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"Предварительно 5 человек погибли и 9 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново", - сказано в нем.

По состоянию на 19:30 к тушению привлечен 361 человек и 85 единиц техники, из них от ГосЧС 310 человек личного состава и 66 единиц техники.

Дополнительно следуют от ГосЧС 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Пожар в лесах Луганской области произошел 6 июля, огонь охватил около 85 гектаров Боровского и Ахтырского лесничеств в Новоайдарском районе.

По состоянию на 7 июля ​​пожар был локализован, травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

На данный момент продолжается ликвидация.

"В связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров (верховой), которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов. На месте чрезвычайного происшествия работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ГосЧС Украины в Луганской области. На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники. Вскоре к ликвидации этого масштабного пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели", - говорится в сообщении.

Работы по локализации и ликвидации пожара продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июля пожар без жертв произошел на крыше жилого дома в Новой Каховке Херсонской области.

Больше новостей о: Пожар Луганская область Эвакуация Лесной пожар ГосЧС гибель людей

Из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей ж...
Под Киевом до сих пор тлеют леса: какой индекс кач...
В результате обвала на шахте в Луганской области п...
Украинские альпинисты погибли в горах Словакии...
Зеленский признался в недекларировании доходов в собственной декларации
Из-за лесного пожара на Луганщине сгорели более сотни домов: есть жертвы, людей эвакуируют
Новости
Лесной пожар в Луганской области (Фото - пресс-служба ГСЧС)
Из-за лесного пожара на Луганщине сгорели более сотни домов: есть жертвы, людей эвакуируют 20:31
Угробивший "Электротяжмаш" Бусько давит на суд, чтобы вернуться на должность и.о.гендиректора, - СМИ 20:04
Три села на Прикарпатье отрезаны от транспорта из-за подъема уровня воды 20:02
Тимофей Милованов. Фото: Facebook
Назначить Лещенко в набсовет "Укрзализныци" попросил Гончарук и Офис Зеленского, – Милованов 19:41 Видео
ВНО по английскому языку: в тестировании приняли участие на 12,5 тысяч меньше, чем зарегистрировались 19:37
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
В Раде предлагают передать Нацсовету по телевидению право требовать в суде блокирование онлайн-медиа 16:25
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
В Киеве ночью разбушуется сильная гроза: рекомендуют спрятать автомобили и закрыть окна 18:01
больше новостей
Сегодня Пенсионный фонд выделил на повышенные пенсии еще 1,5 миллиарда гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok