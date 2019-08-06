ДБР розслідує можливі незаконні дії прикордонників при оформленні поїздки Порошенка на Мальдіви

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників і митників при оформленні поїздки колишнього Президента Петра Порошенка на Мальдіви у січні 2018 році.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.\r\n"На численні запити представників ЗМІ повідомляємо: ДБР розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України колишнього Президента України. Слідчі ДБР перевірять інформацію щодо організації екс-Президентом незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів", - сказано в ньому.\r\nКрім того, буде розслідувано можливе внесення посадовими особами державних митних та прикордонних органів в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону Порошенком.\r\nРозпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 366 (службове підроблення), частиною 1 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), частини 4 статті 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Портнов ініціює нову кримінальну справу проти Порошенка за відпочинок на Мальдівах за підставними документами.\r\nТакож Портнова заявив, що Панама початку розслідувати справу проти Порошенка з приховування злочинних доходів.