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19 червня 2020, пʼятниця, 21:46 4
Європа 2020-06-19T23:00:01+03:00
Українські Новини
Сербія першої в Європі проведе вибори після відміни карантину

Сербія першої в Європі проведе вибори після відміни карантину

Валерия Драгомирова
Сербія, Коронавірус, Covid-19
Сербія. Фото: pixabay
Сербія. Фото: pixabay

Після трьох місяців карантину по всій Європі, викликаного пандемією коронавірусу, Сербія у неділю, 21 червня, проведе загальнонаціональні вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з опитуваннями громадської думки, правляча консервативна Сербська прогресивна партія президента Александара Вучича набере більш як 50% голосів.

Очікується, що партнер Вучича з коаліції, Соціалістична партія стане другою на виборах з результатом близько 10% голосів, у той час як опозиційна правоцентристська партія на чолі з мером Белграда Александаром Сапичем опиниться на третьому місці.

"Згідно з опитуванням, проведеним під час карантину, довіра до державних інститутів зросла. У часи кризи люди збираються навколо своїх лідерів", - сказав Боян Клакар, виконавчий директор соціологічної компанії CESID.

Під час карантину кожен пенсіонер у Сербії отримав доплату в 130 євро, а всі інші дорослі громадяни - по 100 євро. Уряд також оголосив про програму відновлення бізнесу на 5,1 млрд євро.

Сербія з населенням 7,2 млн осіб сьогодні повідомила про 12 616 підтверджених випадків COVID-19 і 258 летальних випадків.

Як повідомляли Українські Новини, у світі продовжує збільшуватися кількість випадків коронавірусу.

Тим часом у Чехії за два місяці зафіксували найвищий приріст випадків коронавірусу за день.

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