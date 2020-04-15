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  • Не змогла вчасно попередити про коронавирусе. Трамп розпорядився припинити фінансування ВООЗ
15 квітня 2020, середа, 10:04 13
Америка 2020-04-15T13:00:04+03:00
Українські Новини
Не змогла вчасно попередити про коронавирусе. Трамп розпорядився припинити фінансування ВООЗ

Не змогла вчасно попередити про коронавирусе. Трамп розпорядився припинити фінансування ВООЗ

Кира Молчанова
ВОЗ, Дональд Трамп, коронавірус в Китаї, коронавірус у світі
Дональд Трамп. Фото: Білий дім
Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп розпорядився припинити фінансувати Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) і звинуватив її в халатності, пов'язаної з епідемією коронавірусу в світі. Про це він заявив під час брифінгу.

Трамп звинуватив ВООЗ в тому, що вона не змогла своєчасно інформувати про коронавирус, і тому організація повинна понести відповідальність.

"Реальність така, що ВООЗ не змогла своєчасно отримувати, перевіряти і ділитися інформацією належним чином. ВООЗ не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність. Інші країни і регіони, які слідували рекомендаціям ВООЗ і тримали свої кордони відкритими для Китаю, прискорили пандемію в усьому світі", — сказав Трамп.

За словами Трампа, ВООЗ повторювала "пропаганду" Китаю, уряд якого стверджував, що вірус не може передаватися від людини до людини.

Рішення про припинення фінансування ВООЗ попередньо буде діяти до завершення розслідування реакції організації на спалах і поширення коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 15 квітня в Україні 3764 випадку коронавірусу.

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