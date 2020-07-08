У Чехії сталося зіткнення двох поїздів, є загиблі

В Чехії сталося зіткнення двох пасажирських поїздів, під час якого поранено близько 30 осіб, після того, як нещодавно у Польщі зіткнулися три автобуси. Про це повідомило чеське видання CT24.

Як повідомляє відомство, поки рятувальники виявили 2 загиблих. Зазначається, що інцидент стався між містами Пернинк і Нове-Гамри близько 15:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом). Один поїзд прямував в Карлові Вари з німецького Йохангеоргенштадта, другий їхав по тій же лінії в зворотному напрямку.

"Загальна кількість поранених поки що не може бути визначено, можливо, від 20 до 30 осіб. Деякі травми дуже серйозні", - сказав представник рятувальників Радек Хес.

Повідомляється, що всіх тяжко поранених відвозять у лікарню вертольотами. У лікарні Карлових Вар оголосили про першого ступеня масової травмованостs. Такі заходи вводяться в разі надзвичайної ситуації, коли очікується багато постраждалих.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Польщі підпалили хостел, в якому жили українські заробітчани.

Крім того, раніше в Польщі автобус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП.