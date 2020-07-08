підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 липня 2020, середа, 09:01 6
Європа 2020-07-08T11:15:02+03:00
Українські Новини
У Чехії сталося зіткнення двох поїздів, є загиблі

У Чехії сталося зіткнення двох поїздів, є загиблі

Елизавета Кесельман
Аварія, зіткненя поїздів, Чехія
Зійшов з рейок потяг Фото: (twitter.com/PolicieCZ)
Зійшов з рейок потяг Фото: (twitter.com/PolicieCZ)

В Чехії сталося зіткнення двох пасажирських поїздів, під час якого поранено близько 30 осіб, після того, як нещодавно у Польщі зіткнулися три автобуси. Про це повідомило чеське видання CT24.

Як повідомляє відомство, поки рятувальники виявили 2 загиблих. Зазначається, що інцидент стався між містами Пернинк і Нове-Гамри близько 15:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом). Один поїзд прямував в Карлові Вари з німецького Йохангеоргенштадта, другий їхав по тій же лінії в зворотному напрямку.

"Загальна кількість поранених поки що не може бути визначено, можливо, від 20 до 30 осіб. Деякі травми дуже серйозні", - сказав представник рятувальників Радек Хес.

Повідомляється, що всіх тяжко поранених відвозять у лікарню вертольотами. У лікарні Карлових Вар оголосили про першого ступеня масової травмованостs. Такі заходи вводяться в разі надзвичайної ситуації, коли очікується багато постраждалих.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Польщі підпалили хостел, в якому жили українські заробітчани.

Крім того, раніше в Польщі автобус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП.

Більше новин про: Аварія зіткненя поїздів Чехія

Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль
НАЗК вручило Зеленському два адмінпротоколи за недекларування істотних змін у майні
Новини
Байден пообіцяв повернути співпрацю з ВООЗ, якщо переможе у виборах 11:15
Продаж долара на міжбанківському ринку збільшився до 412,5 млн. 10:54
Зеленський нагородив українських артистів. Фото: прес-служба Президента
Зеленський нагородив Тіну Кароль, Потапа та Ірину Білик до Дня Конституції за внесок у розвиток держави 10:45
Після послаблення карантину Львівська область знову потрапила в список не готових до пом'якшення 10:45 Інфографіка
Долар і євро посеред тижня знову обвалилися. Курс валют на 8 липня 10:31
більше новин
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт 17:49
ГО "Всі разом" закликає відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції 13:06
більше новин
9.07.20 11:00 Круглий стіл: "Розвал спортивної інфраструктури Київщини: безвідповідальність влади та "засилля схемщиків" у спортивній індустрії" 12:51
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Менше вакансій і перехід в "онлайн". Як змінився ринок праці за карантин 09:34
Цвітіння Чорного моря. Скриншот відео spacecenter.gov.ua
Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу 06:38
більше новин
Суд продовжив розслідування справи проти Порошенка до 10 жовтня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok