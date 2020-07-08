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08 липня 2020, середа, 05:30 11
Lifestyle 2020-07-08T09:15:03+03:00
Українські Новини
У трьох знаків зодіаку можливі труднощі сьогодні, — астролог

У трьох знаків зодіаку можливі труднощі сьогодні, — астролог

Елена Новикова
Рак, Гороскоп, Астрологічний прогноз, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Стрілець
Гороскоп на 8 липня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 8 липня 2020. Фото: pixabay

В середу, 8 липня, Раки, Стрільці і Риби зіткнуться з труднощами в справах після того, як у вівторок зірки обіцяли Овнам, Левам і Скорпіонам приємні сюрпризи. Детальніше про те, що чекає на представників цих знаків зодіаку 8 липня, розкажуть Українські Новини.

Рак

У Раків буде не найбільш вдалий день для проведення будь-яких фінансових операцій. Крім того, вірогідні дрібні втрати, витрати, про які доведеться шкодувати. Зірки запевняють, що будь-які прийняті рішення щодо грошей мають бути добре продумані і виважені. Також можливі побутові проблеми. Однак вони швидко вирішаться.

Стрілець

Перша половина дня у Стрільців буде напруженим періодом. В цей час в справах можуть виникнути труднощі і буде здаватися, що представники цього знака рухаються не в вірному напрямку. Зірки радять намагатися не випустити з уваги важливі деталі і уникати помилок у роботі. У другій половині дня ситуація зміниться в кращу сторону. Можна буде вирішувати більш важливі і проблемні питання.

Риби

Рибам в середу не варто форсувати події, ризик у справах буде не виправданий. Будь-які поспішні дії можуть коштувати надто дорого, можна більше втратити, ніж придбати. Зірки запевняють, що в цей день ефективного результату досягти не вийде, краще діяти неспішно, займаючись поточними рутинними справами, працювати на перспективу.

Як повідомляли Українські Новини, 8 червня короткочасні опади пройдуть у східних, північних, південних і центральних областях України.

Також в цьому місяці очікується кілька магнітних бур.

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