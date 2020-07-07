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  • Трьох знаків зодіаку чекають приємні сюрпризи сьогодні, — астролог
07 липня 2020, вівторок, 05:15 24
Lifestyle 2020-07-07T08:45:02+03:00
Українські Новини
Трьох знаків зодіаку чекають приємні сюрпризи сьогодні, — астролог

Трьох знаків зодіаку чекають приємні сюрпризи сьогодні, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Леви, астрологи, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Скорпіони, Овни
Гороскоп на 7 липня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 7 липня 2020. Фото: pixabay

У вівторок на Овнів, Левів і Скорпіонів чекають приємні сюрпризи після того, як в понеділок зірки обіцяли труднощі Близнюкам, Дівам і Козерогам. Астрологи розповіли, що чекає на представників цих трьох знаків зодіаку 7 липня, повідомляють Українські Новини.

Овен

Вівторок порадує Овнів приємними сюрпризами. Протягом дня можливі новини, які несподівано обрадують, вони будуть пов'язані з певними планами на найближчий час. У другій половині дня не виключені грошові надходження. Зірки радять не витрачати отримані гроші на дрібниці, заощадження незабаром знадобляться для більш важливих справ.

Лев

У Львів буде хороший день, який обіцяє приємні сюрпризи та успіхи на роботі. Можна досягти вражаючих результатів у реалізації намічених планів. Зірки радять у цей день не боятися заявляти про себе. Діяти слід наполегливо і цілеспрямовано. Бажано все розпочате в цей час довести до кінця, не відкладаючи невирішені питання в сторону.

Скорпіон

У Скорпіонів день буде наповнений цікавими подіями. У них з'явиться шанс проявити себе, зайнятися чимось цікавим, що захопить. У вівторок можна ризикувати, адже певний ризик у справах буде виправданий. Представники цього знаку зможуть домогтися навіть кращих результатів, ніж очікували. Друзі в цей день порадують хорошими новинами. Крім того, на особистому фронті події будуть розвиватися стрімко, Скорпіонів буде чекати дуже приємний сюрприз.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик прогнозує, що на Півдні, Сході та в Центрі України сильна спека послабшає протягом 9-10 липня.

Крім того, в липні очікується низка астрономічних явищ.

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