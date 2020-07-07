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07 липня 2020, вівторок, 22:27 13 Інфографіка
Суспільство 2020-07-07T22:45:04+03:00
Українські Новини
В мережі неофіційно опублікували відповіді на ЗНО з англійської мови

В мережі неофіційно опублікували відповіді на ЗНО з англійської мови

Ярина Вацяк
ЗНО, ЗНО-2020, ЗНО з англійської мови, відповіді на ЗНО 2020 з англійської
Англійська мова Фото: STEP Computer Academy
Англійська мова Фото: STEP Computer Academy

Сьогодні, 7 липня, в Україні відбулося Зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) з англійської мови, на яке не з'явилися більш як 12 тисяч зареєстрованих учасників. Відповіді на сьогоднішні тести з англійської мови вже неофіційно опублікували в мережі.

Про це йдеться на сторінці центру підготовки до ЗНО "ZNOUA. Усе про ЗНО" в соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що тести для самоперевірки виконали вчителі, які готують абітурієнтів до складання ЗНО.

"Відповіді до ЗНО з англійської мови. Отримали багато запитань стосовно них, тому перевіряйте та вираховуйте свій бал! Тести виконали наші вчителі 200-бальники. Ще один іспит в кишені, поїхали далі", - йдеться в ньому.

Відповіді на ЗНО 2020 з англійської мови. Зошит 2, 5, 8, 11, 14   Інфографіка: ZNOUAВідповіді на ЗНО 2020 з англійської мови. Зошит 2, 5, 8, 11, 14   Інфографіка: ZNOUA

Відповіді на ЗНО 2020 з англійської мови. Зошит 3, 6, 9, 12, 15  Інфографіка: ZNOUAВідповіді на ЗНО 2020 з англійської мови. Зошит 3, 6, 9, 12, 15  Інфографіка: ZNOUA

Відповіді на ЗНО 2020 з англійської мови. Зошит 1, 4, 7, 10, 13  Інфографіка: ZNOUAВідповіді на ЗНО 2020 з англійської мови. Зошит 1, 4, 7, 10, 13  Інфографіка: ZNOUA

Як повідомляли Українські Новини, результати ЗНО з англійської мови будуть відомі до 29 липня.

Також раніше в соціальній мережі Facebook неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури.

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