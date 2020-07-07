ЗНО з англійської мови: в тестуванні взяли участь на 12,5 тисяч менше, ніж зареєструвалися

У зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) з англійської мови взяли участь 105 тис. осіб, що становить 89,37% від загальної кількості зареєстрованих, 30 учасника не були допущені. Результати ЗНО мають оголосити до 29 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

"За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з англійської мови взяли 105 157 осіб, що становить 89,37% від загальної кількості зареєстрованих", – сказано в ньому.

30 учасників ЗНО не було допущено до пунктів тестування, 13 – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань.

Дотримання процедури тестування контролювали 42 громадських спостерігачі.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії оцінювання з англійської мови з причин, не залежних від їх дій та волі, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії.

Для цього їм необхідно протягом 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати в регіональний центр, в якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, і відповідну заяву.

Як повідомляли Українські Новини, ЗНО 2020 з української мови та літератури відбулося 30 червня, на яке зареєструвалися 370 тис. осіб.