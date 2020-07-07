Україна відправить 2 фахівців для розшифровки "чорних скриньок" збитого літака МАУ

Українська сторона відправить двох фахівців, після того, як Франція запросила Україну розшифровувати "чорні ящики" збитого над Тегераном літака МАУ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Як повідомила заступник міністра Валерія Коломієць, зараз йде процес передачі бортових самописців збитого літака МАУ у Францію, яка має необхідні технічні можливості для їх розшифровки.

Україна приєднається до розшифровки "чорних скриньок".

"Зараз до проведення експертизи буде акредитовано і двох українських фахівців. Представники Ірану зобов'язалися передати "чорні скриньки" 20-го липня", – йдеться в повідомленні.

Раніше Українські Новини повідомляли, Іран передав у Францію "чорні скриньки" літака МАУ, якого збили над Тегераном. Про це повідомив військовий прокурор Тегерана Голамабас Торки. З його слів, один з бортових самописців був "фізично пошкоджений".

Іран назвав винного в аварії літака МАУ, звинувачують оператора ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню.