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07 липня 2020, вівторок, 18:49 8
Зовнішня політика 2020-07-07T21:00:03+03:00
Українські Новини
Україна відправить 2 фахівців для розшифровки "чорних скриньок" збитого літака МАУ

Україна відправить 2 фахівців для розшифровки "чорних скриньок" збитого літака МАУ

Ирина Николенко
МАУ, Іран, чорні скриньки, Збитий літак
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news

 Українська сторона відправить двох фахівців, після того, як Франція запросила Україну розшифровувати "чорні ящики" збитого над Тегераном літака МАУ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Як повідомила заступник міністра Валерія Коломієць, зараз йде процес передачі бортових самописців збитого літака МАУ у Францію, яка має необхідні технічні можливості для їх розшифровки.

Україна приєднається до розшифровки "чорних скриньок".

"Зараз до проведення експертизи буде акредитовано і двох українських фахівців. Представники Ірану зобов'язалися передати "чорні скриньки" 20-го липня", – йдеться в повідомленні.

Раніше Українські Новини повідомляли, Іран передав у Францію "чорні скриньки" літака МАУ, якого збили над Тегераном. Про це повідомив військовий прокурор Тегерана Голамабас Торки. З його слів, один з бортових самописців був "фізично пошкоджений".

Іран назвав винного в аварії літака МАУ, звинувачують оператора ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню.

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