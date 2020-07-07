У Києві вночі бушуватиме сильна гроза: рекомендують заховати автомобілі та закрити вікна

У той час, як Україну накриє атмосферний фронт, у Києві в ніч на 8 липня очікуються грози та пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляється на сайті КМДА.

Киян закликали дотримуватися основні рекомендації щодо безпеки під час сильного вітру: всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти, на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев, у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Також не рекомендується перебувати поруч з великими деревами, особливо тополями, і не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Під час грози варто вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, закрити всі вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

На природі необхідно спуститися в долину, відійти від самотньо стоять дерев, стовпів і веж, триматися якомога далі від водойм. На відкритій місцевості варто сховатися в ямку або рів, а групі людей розташуватися поодинці. Металеві предмети, необхідно зняти і покласти окремо від себе, гумовими або поліетиленовими речами можна сховатися або підкласти їх під себе. В лісі варто ховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна ховатися під високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися, йти по відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.