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07 липня 2020, вівторок, 06:00 9 Карта
Життя 2020-07-07T08:45:02+03:00
Українські Новини
Україну накриє атмосферний фронт: синоптик попередила про різку зміну погоди на Івана Купала

Україну накриє атмосферний фронт: синоптик попередила про різку зміну погоди на Івана Купала

Надежда Комендантова
Погода, Негода, Прогноз погоди, Похолодання, Івана Купала
Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

Після хвилі пекельної спеки в Україні синоптики прогнозують зміни погоди, на Івана Купала погода різко зміниться. Разом з грозами прийде похолодання, також вірогідні смерчі і град. Крім того, синоптики попереджають, що метеочутливі люди можуть відчути негоду.

Про це синоптик Наталія Діденко написала в соцмережі Facebook на своїй сторінці.

За її словами, у вівторок, 7 липня, місцями очікується до +38 градусів, однак очікуються сильні зливи. Це пов'язано з тим, що атмосферний фронт циклону Verena увірветься завтра в Україну з дощами і грозами.

"Дощі в більшості областей України можуть переходити в сильні зливи, під час грози можливі шквали і град. Враховуючи надзвичайні контрасти, у зоні фронту від 18 до 38 градусів, є ймовірність смерчів. Східна частина України у вівторок все ще буде належати сухої погоди. Сильна спека завтра від нас не відстане. На сході, півдні і в багатьох центральних областях очікується 30-38 градусів. На заході, навпаки, суттєво похолодає, 18-23 градуси. А на півночі та у Вінницькій області 24-29 градусів", – написала Діденко.

Прогноз погодиПрогноз погоди

У Києві в ніч на Івана Купала буде сухо, тепло і зоряно, 20-22 градуси. А ось вдень у вівторок у столиці прийдуть дощі з грозами, можливі навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру. Температура повітря буде коливатися біля позначки 29 градусів.

"У середу, 8 липня, у Києві істотно посвіжіє, стовпчики термометрів знизяться до +22. Надалі у Києві протягом тижня сильна спека малоймовірна, температура повітря буде коливатися в комфортних межах", – прогнозує синоптик.

Карта погодиКарта погоди

Також за її словами сильна спека на півдні та сході України послабне 9-10 липня.

"Різка зміна погоди може вже сьогодні опустити голову на клавіатуру і стискати мігренню, не піддавайтеся, фронт - це тимчасово", - попередила Діденко.

Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

Також синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

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