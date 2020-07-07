Синоптики оголосили штормове попередження: 7 липня очікуються грози, зливи та град, у річках підніметься рівень води

У вівторок, 7 липня, в західних, північних, центральних областях очікуються грози, сильні зливи, град та шквали. Також на річках Карпатського регіону підніметься рівень води. Про це сказано в повідомленні ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 7 липня в західних областях грози, пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці значні дощі. Вдень по Київській області, у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, при грозах в окремих районах сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с (І рівень небезпеки)", — сказано в повідомленні. Крім того, за даними Укргідрометцентру, 7-8 липня у зв'язку з очікуваними опадами, на річках Карпатського регіону пройдуть підйоми рівнів води над поточними рівнями):

на річках басейнів Прута та Сіреті на 0,2 — 0,7 м;

на річках Закарпатської області на 0,3 — 1,0 м, на малих водотоках швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,5 — 1,0 м;

на річках басейну Дністра (Івано-Франківська обл.) на 0,2 — 1 м;

на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська обл.) на 0,5 — 1,5 м, місцями до 2 м, місцями вихід води на заплаву.

Як повідомляли Українські Новини, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.