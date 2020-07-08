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  • Сьогодні відзначають православне свято День закоханих. Що треба робити в цей день
08 липня 2020, середа, 06:30 4
Lifestyle 2020-07-08T06:45:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні відзначають православне свято День закоханих. Що треба робити в цей день

Сьогодні відзначають православне свято День закоханих. Що треба робити в цей день

Ирина Николенко
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8 липня православне свято День закоханих.Фото: pixabay
8 липня православне свято День закоханих.Фото: pixabay

Сьогодні, 8 липня, православні християни відзначають свято закоханих після того, як 7 липня українці святкували Івана Купала. День пам'яті святих Петра і Февронії православна церква вшановує у ролі заступників закоханих і подружньої вірності, передають Українські Новини.

Історія свята закоханих 8 липня

Святі Петро і Февронія жили на межі 12-13 століть. Вони пронесли любов і вірність один одному через багато випробувань. Померли святі в один день і годину 8 липня 1228 року, прийнявши перед цим чернечий постриг з іменами Давид і Єфросинія. Тіла святих були покладені в одну труну.

Традиції цього дня

В цей день православні християни відвідують храм. А молоді люди просять Бога про велику любов, а старші люди – про сімейну згоду.

Також вважається, що святі дають небесне благословення на молоді подружні пари.

Народні прикмети

Якщо 8 липня виявилося спекотним, то спека протримається ще 40 днів.

Спостерігається посуха в липні – грибів не буде до осені.

Якщо в цей день чоловік буде працювати разом з дружиною, то в сім'ї весь рік буде достаток

Також 8 липня святкують День ангела: Василь, Денис, Єфросинія, Костянтин, Нікон, Микола, Петро, Прокіп, Семен, Февронія, Федір, Феодора.

Раніше Українські Новини повідомляли, у липні в українців не буде додаткових вихідних днів, усього буде працювати 23 дні, а відпочивати – 8.

Також в цьому місяці очікується нестійка погода з грозами, шквалами і жаркими посушливими періодами, а температура підніметься до +41° тепла.

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