В Житомирській області відбулися тактико-спеціальні навчання: опубліковані видовищні фото

Сьогодні, 4 серпня, завершилися триденні тактико-спеціальні навчання військових 12-го окремого полку оперативного забезпечення командування "Південь" в умовах, наближених до бойових. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.\r\n"Проходили навчання у три етапи, під час яких відбулися планування бойового застосування підрозділів, марш у визначений район, під час якого військовослужбовці виконали інженерну та радіаційно-хімічно бактеріологічну розвідку шляхів висування. Також воїни виконали фортифікаційне обладнання рубежу оборони", - йдеться в повідомленні.\r\n[gallery-6048]\r\nТак, повідомляється, що на третьому етапі підрозділи полку відпрацювали повені понтонної мостової переправи, здійснюючи аерозольне маскування і постійно ведучи спостереження. Також армійці практикувалися в пророблення проходів у загородженнях і мінування, а підрозділ РХБ захисту розвертав пункт спеціальної обробки з наступними відповідними діями.\r\n"Як зазначають керівники навчань, такі тренування дозволяють удосконалювати навички командирів підрозділів полку при плануванні та підготовці до оперативного забезпечення бойових дій. Умови були наближені до реальних бойових. Самі ж учасники кажуть, що такі навчання дають практику не тільки командирам різних ланок в організації оперативного забезпечення бою, але й удосконалюють польову виучку та злагодженість кожного військового окремо і підрозділів в цілому", - зазначили в Міноборони.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, опубліковані вражаючі кадри навчань морської авіації над Чорним морем.\r\nРаніше в Одесу з'їхалися десятки міжнародних кораблів і сотні військових на "Сі Бриз-2019".