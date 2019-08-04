В Житомирській області відбулися тактико-спеціальні навчання: опубліковані видовищні фото

"Проходили навчання у три етапи, під час яких відбулися планування бойового застосування підрозділів, марш у визначений район, під час якого військовослужбовці виконали інженерну та радіаційно-хімічно бактеріологічну розвідку шляхів висування. Також воїни виконали фортифікаційне обладнання рубежу оборони", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 4 серпня, завершилися триденні тактико-спеціальні навчання військових 12-го окремого полку оперативного забезпечення командування "Південь" в умовах, наближених до бойових. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Так, повідомляється, що на третьому етапі підрозділи полку відпрацювали повені понтонної мостової переправи, здійснюючи аерозольне маскування і постійно ведучи спостереження. Також армійці практикувалися в пророблення проходів у загородженнях і мінування, а підрозділ РХБ захисту розвертав пункт спеціальної обробки з наступними відповідними діями.

"Як зазначають керівники навчань, такі тренування дозволяють удосконалювати навички командирів підрозділів полку при плануванні та підготовці до оперативного забезпечення бойових дій. Умови були наближені до реальних бойових. Самі ж учасники кажуть, що такі навчання дають практику не тільки командирам різних ланок в організації оперативного забезпечення бою, але й удосконалюють польову виучку та злагодженість кожного військового окремо і підрозділів в цілому", - зазначили в Міноборони.

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