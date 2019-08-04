підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
04 серпня 2019, неділя, 19:55 12
Силові структури 2019-08-04T20:01:43+03:00
Українські Новини
В Житомирській області відбулися тактико-спеціальні навчання: опубліковані видовищні фото

В Житомирській області відбулися тактико-спеціальні навчання: опубліковані видовищні фото

Сьогодні, 4 серпня, завершилися триденні тактико-спеціальні навчання військових 12-го окремого полку оперативного забезпечення командування "Південь" в умовах, наближених до бойових. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Проходили навчання у три етапи, під час яких відбулися планування бойового застосування підрозділів, марш у визначений район, під час якого військовослужбовці виконали інженерну та радіаційно-хімічно бактеріологічну розвідку шляхів висування. Також воїни виконали фортифікаційне обладнання рубежу оборони", - йдеться в повідомленні.

Военные учения в Житомирской области в августе 2019. Фото: Минобороны
Військові навчання в Житомирській області в серпні 2019. Фото: Міноборони
Военные учения в Житомирской области в августе 2019. Фото: Минобороны
Військові навчання в Житомирській області в серпні 2019. Фото: Міноборони
Военные учения в Житомирской области в августе 2019. Фото: Минобороны
Військові навчання в Житомирській області в серпні 2019. Фото: Міноборони
Военные учения в Житомирской области в августе 2019. Фото: Минобороны
Військові навчання в Житомирській області в серпні 2019. Фото: Міноборони
Военные учения в Житомирской области в августе 2019. Фото: Минобороны
Військові навчання в Житомирській області в серпні 2019. Фото: Міноборони
Военные учения в Житомирской области в августе 2019. Фото: Минобороны
Військові навчання в Житомирській області в серпні 2019. Фото: Міноборони
Военные учения в Житомирской области в августе 2019. Фото: Минобороны
Військові навчання в Житомирській області в серпні 2019. Фото: Міноборони
Военные учения в Житомирской области в августе 2019. Фото: Минобороны
Військові навчання в Житомирській області в серпні 2019. Фото: Міноборони
Военные учения в Житомирской области в августе 2019. Фото: Минобороны
Військові навчання в Житомирській області в серпні 2019. Фото: Міноборони
Военные учения в Житомирской области в августе 2019. Фото: Минобороны
Військові навчання в Житомирській області в серпні 2019. Фото: Міноборони

Так, повідомляється, що на третьому етапі підрозділи полку відпрацювали повені понтонної мостової переправи, здійснюючи аерозольне маскування і постійно ведучи спостереження. Також армійці практикувалися в пророблення проходів у загородженнях і мінування, а підрозділ РХБ захисту розвертав пункт спеціальної обробки з наступними відповідними діями.

"Як зазначають керівники навчань, такі тренування дозволяють удосконалювати навички командирів підрозділів полку при плануванні та підготовці до оперативного забезпечення бойових дій. Умови були наближені до реальних бойових. Самі ж учасники кажуть, що такі навчання дають практику не тільки командирам різних ланок в організації оперативного забезпечення бою, але й удосконалюють польову виучку та злагодженість кожного військового окремо і підрозділів в цілому", - зазначили в Міноборони.

Як повідомляли Українські Новини, опубліковані вражаючі кадри навчань морської авіації над Чорним морем.

Раніше в Одесу з'їхалися десятки міжнародних кораблів і сотні військових на "Сі Бриз-2019".

Більше новин про: військові навчання Навчання

Архів
Новини
25 осіб дістали мертвими з двох заток Філіппін після краху трьох поромів 20:19
Військові навчання в Житомирській області в серпні 2019. Фото: Міноборони
В Житомирській області відбулися тактико-спеціальні навчання: опубліковані видовищні фото 19:55
Тижневе навчання "слуг народу" в Трускавці закінчено 19:32
Відео дня: на футбольне поле під час матчу в Нідерландах раптово "увірвалася" курка, зупинивши гру 19:10
Київ став лідером за кількістю новонароджених в Україні з початку року 18:45
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині 23:23
На Україну насувається циклон: оголошено штормове попередження 15:00 Карта
Затримання в Москві. Скріншот відео youtube.com/euronews
У Росії тривають протести: затримано понад 300 осіб 17:12
У МЗС занепокоєні розміщенням Росією ракет близько до європейських столиць 22:34
більше новин
Зеленський витратив у Канаді 3,5 млн 11:56 Документ
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині 23:23
Андрій Богдан. Скріншот відео
Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством 18:57
У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера 16:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok