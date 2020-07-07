Прийде похолодання, але разом з дощами і грозами. Прогноз погоди на 8 липня

У середу, 8 липня, за прогнозом погоди в Києві вночі короткочасний дощ, гроза, мінлива хмарність, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с, вдень без опадів. Температура повітря вдень +21...+23 градуси, вночі +13...+15 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +17...+24 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +9...+14 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Трускавці без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Сваляві без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, удень у Київській і Житомирській областях без опадів, у Сумській області короткочасний дощ, у Чернігівській області місцями грози, у Сумській області вдень під час грози в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+17 градусів, вдень +18...+24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, тільки вдень у Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях без опадів, місцями грози, вдень під час грози в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви і шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+17 градусів, у Полтавській і Дніпропетровській областях +14...+21 градус, вдень +19...+28 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вдень під час грози в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +18...+24 градуси, вдень +28...+34 градуси, в Харківській області вночі +16...+21 градус, вдень +24...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасні дощі, лише вдень в Одеській і Миколаївській областях без опадів, у Херсонській області місцями короткочасний дощ, місцями грози, вдень при грозах в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів, у Запорізькій та Херсонській областях вночі +17...+23 градуси, вдень +25...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень під час грози в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +19...+24 градуси, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі +21...+23 градуси, вдень +29...+31 градус.

7 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +25...+29 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

Також синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.