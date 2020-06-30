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30 червня 2020, вівторок, 13:10 6
Силові структури 2020-06-30T14:30:03+03:00
Українські Новини
Бойовики блокують пункти пропуску "Маріїнка" і "Новотроїцьке"

Бойовики блокують пункти пропуску "Маріїнка" і "Новотроїцьке"

Валерия Драгомирова
ООС, ЗСУ, Бойовики, Терористи, Дорожні кородири
Пункт пропуску
Пункт пропуску "Новотроїцьке". Фото: Facebook/Держприкордонслужба

Бойовики блокують пункти "Мар'їнка" і "Новотроїцьке", пропуск на лінії розмежування здійснюється тільки в контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська",

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"З 11 червня бойовики блокують роботу КПВВ "Мар'їнка", а з 28 червня КПВВ "Новотроїцьке". Пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганської", - сказано в ньому.

Наголошується, що, згідно з вимогами наказу командувача Об'єднаних сил, контрольно-пропускні операції в КПВВ "Новотроїцьке" здійснюються щоденно на виїзд на тимчасово окуповану територію з 7:00 до 18:00, на в'їзд на контрольовану територію - з 7:00 до 20:00, а в КПВВ "Мар'їнка" - щодня з 11:00 до 14:00.

Однак ці дорожні коридори поки заблоковані незаконними збройними формуваннями.

Вчора, 29 червня, КПВВ "Станиця Луганська" перетнули понад 800 осіб.

Пропускні операції в КПВВ "Майорське" і "Гнутове" в цей час не здійснюються.

Як повідомляли Українські Новини, 10 червня відновила роботу КПВВ "Станиця Луганська" в Луганській області "Мар'їнка" в Донецькій області.

Пункти пропуску на кордоні з Кримом відкрили з 15 червня.

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