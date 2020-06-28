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28 червня 2020, неділя, 14:57 8
Силові структури 2020-06-28T17:30:02+03:00
Українські Новини
Бойовики блокують роботу КПВВ "Новотроїцьке"

Бойовики блокують роботу КПВВ "Новотроїцьке"

Надежда Комендантова
КПВВ, Бойовики, Новотроїцьке, КПВВ
КПП
КПП "Новотроїцьке". Фото: Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба заявляє про блокування бойовиками роботи контрольного пункту в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" (Донецька область), який відновив роботу 22 червня.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"станом на ранок 28 червня жодна особа не прибуло з боку тимчасово окупованій території України. Громадяни ж, які прибувають в КПВВ з боку контрольованої території, інформуються українськими прикордонниками про можливе блокування російсько-окупаційними властями руху громадян на в'їзд і виїзд. Цивільні особи, отримавши дану інформацію відмовляються від подорожі", - наголошується в ньому.

У Держприкордонслужбі підкреслюють, що КПВВ "Новотроїцьке" працює щоденно з 07:00 до 18:00.

Також повідомляється, що в разі недопуску громадян незаконними збройними формуваннями на окуповану територію при поверненні на підконтрольну територію потрібно пройти самоізоляцію або обсервацію.

Як повідомляли Українські Новини, 10 червня відновила роботу КПВВ "Станиця Луганська" в Луганській області "Маріїнка" в Донецькій області.

Раніше пункти пропуску на кордоні з Кримом відкрили з 15 червня.

 

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