Через витік газу рятувальники евакуювали мешканців житлового будинку в Києві

У вівторок, 7 липня, в Дніпровському районі Києві через витік газу рятувальники евакуювали мешканців 9-поверхового житлового будинку невдовзі після вибуху в київській багатоповерхівці на Позняках.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"7 липня о 10:53 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про витік газу з подальшим горінням в одній з квартир на вул. Райдужна, 69, що в Дніпровському районі столиці", - йдеться в ньому.

Наголошується, що після прибуття на місце події було встановлено, що пожежа виникла в квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, але до моменту прибуття рятувальників ознак горіння не спостерігалося.

Рятувальники одразу приступили до евакуації людей. Під час евакуації виявлено власника квартири, де сталася пожежа, з незначними опіками кисті правої руки. Його передали бригаді швидкої медичної допомоги.

З верхніх поверхів будівлі рятувальниками було евакуйовано 8 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.

Крім того, мешканців будинку, що вибухнув, переселили в інтернат.