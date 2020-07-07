підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • Через витік газу рятувальники евакуювали мешканців житлового будинку в Києві
07 липня 2020, вівторок, 15:10 9
Події 2020-07-07T18:00:05+03:00
Українські Новини
Через витік газу рятувальники евакуювали мешканців житлового будинку в Києві

Через витік газу рятувальники евакуювали мешканців житлового будинку в Києві

Елена Новикова
Евакуація, вибух у будинку, Витік газу
Через виток газу рятувальники евакуювали мешканців будинку. Фото: ДСНС
Через виток газу рятувальники евакуювали мешканців будинку. Фото: ДСНС

У вівторок, 7 липня, в Дніпровському районі Києві через витік газу рятувальники евакуювали мешканців 9-поверхового житлового будинку невдовзі після вибуху в київській багатоповерхівці на Позняках.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"7 липня о 10:53 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про витік газу з подальшим горінням в одній з квартир на вул. Райдужна, 69, що в Дніпровському районі столиці", - йдеться в ньому.

Наголошується, що після прибуття на місце події було встановлено, що пожежа виникла в квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, але до моменту прибуття рятувальників ознак горіння не спостерігалося.

Рятувальники одразу приступили до евакуації людей. Під час евакуації виявлено власника квартири, де сталася пожежа, з незначними опіками кисті правої руки. Його передали бригаді швидкої медичної допомоги.

З верхніх поверхів будівлі рятувальниками було евакуйовано 8 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.

Крім того, мешканців будинку, що вибухнув, переселили в інтернат

Більше новин про: Евакуація вибух у будинку Витік газу

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні в 4 рази перевищує необхідний для відкриття кордонів ЄС
КС почав розгляд конституційності закону про мову
Новини
Курс гривні на міжбанку не змінився 18:13
Нам потрібні не нові заборони, а реальна підтримка вітчизняного інформпродукту, – Голубєв 18:02 Думка
"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда "Київ – Лисичанськ" до Попасної. Коли буде курсування 17:50
У Київській області льотчики-випускники провели льотні випробування 17:45
Бойовики припинили блокувати пункти пропуску "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" 17:28
більше новин
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
Офіс Президента вирішив карати за прослуховування чиновників після зливу записів про вчинення злочину Саакашвілі, - ЗМІ 09:17
"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт 17:49
ГО "Всі разом" закликає відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції 13:06
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
більше новин
9.07.20 11:00 Круглий стіл: "Розвал спортивної інфраструктури Київщини: безвідповідальність влади та "засилля схемщиків" у спортивній індустрії" 12:51
Менше вакансій і перехід в "онлайн". Як змінився ринок праці за карантин 09:34
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Укрлендфармінг. Фото: Укрлендфармінг
"Укрлендфармінг" Бахматюка блокує САП з вимогами до прокурорів виконати рішення суду і зупинити терор компанії 09:00
Цвітіння Чорного моря. Скриншот відео spacecenter.gov.ua
Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу 06:38
більше новин
Одеська область і ще вісім регіонів не готові до пом'якшення карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok