Водій вантажівки висипав щебінь посеред дороги, щоб приховати можливі порушення при зважуванні

В Україні до кінця вересня посилили перевірки вантажоперевезень, а у понеділок, 6 липня, на автодорозі Н-24 Благовіщенське - Миколаїв водій вантажівки MAN, який перевозив щебінь, відмовився пройти зважування на пункті габаритно-вагового контролю і почав вивантажувати його посеред дороги.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Tеlеgram.

"Безпрецедентний випадок стався сьогодні на автодорозі Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. Водій вантажівки MAN, який перевозив щебінь, відмовився пройти зважування на найближчому пункті габаритно-вагового контролю і почав вивантажувати його прямо посеред дороги, щоб уникнути будь-якої відповідальності за можливі порушення", - написав він.

Криклій також зазначив, що згідно з товарно-транспортною накладною, виданої ТОВ "Бетонні покриття і технології", щебінь прямував в ТОВ "Техтранс" і призначався для будівництва автодороги Н-11.

Крім того, міністр інфраструктури додав, що за відмову зупинитися для проходження ГВК законодавством на цю мить передбачена адміністративна відповідальність для водіїв. А в законопроєкті №3743, який зареєстрований у Верховній Раді, за відмову від проходження ГВК передбачатися штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Володимир Зеленський назвав засранцями водіїв фур і похвалився, як увійшов в їх закритий чат.

Також Президент доручив МВС і СБУ забезпечити контроль над перевантаженими фурами.