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06 липня 2020, понеділок, 19:00 6
Суспільство 2020-07-06T19:40:17+03:00
Українські Новини
Водій вантажівки висипав щебінь посеред дороги, щоб приховати можливі порушення при зважуванні

Водій вантажівки висипав щебінь посеред дороги, щоб приховати можливі порушення при зважуванні

Елена Новикова
Далекобійники, Вантажівки, Владислав Криклій, Габаритно-ваговий контроль, водії

В Україні до кінця вересня посилили перевірки вантажоперевезень, а у понеділок, 6 липня, на автодорозі Н-24 Благовіщенське - Миколаїв водій вантажівки MAN, який перевозив щебінь, відмовився пройти зважування на пункті габаритно-вагового контролю і почав вивантажувати його посеред дороги.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Tеlеgram.

"Безпрецедентний випадок стався сьогодні на автодорозі Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. Водій вантажівки MAN, який перевозив щебінь, відмовився пройти зважування на найближчому пункті габаритно-вагового контролю і почав вивантажувати його прямо посеред дороги, щоб уникнути будь-якої відповідальності за можливі порушення", - написав він.

Криклій також зазначив, що згідно з товарно-транспортною накладною, виданої ТОВ "Бетонні покриття і технології", щебінь прямував в ТОВ "Техтранс" і призначався для будівництва автодороги Н-11.

Крім того, міністр інфраструктури додав, що за відмову зупинитися для проходження ГВК законодавством на цю мить передбачена адміністративна відповідальність для водіїв. А в законопроєкті №3743, який зареєстрований у Верховній Раді, за відмову від проходження ГВК передбачатися штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Як повідомляли Українські Новини, раніше Володимир Зеленський назвав засранцями водіїв фур і похвалився, як увійшов в їх закритий чат.

Також Президент доручив МВС і СБУ забезпечити контроль над перевантаженими фурами.

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