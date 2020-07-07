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07 липня 2020, вівторок, 13:30 6
Силові структури 2020-07-07T15:00:04+03:00
Українські Новини
На кордоні з Білоруссю два пункти пропуску відновили роботу

На кордоні з Білоруссю два пункти пропуску відновили роботу

Анна Рудык
Білорусь, Пункт пропуску, Пункти пропуску, Кордон з Білоруссю
Пункт пропуску. Фото: пресслужба ДПС
Пункт пропуску. Фото: пресслужба ДПС

Після відновлення пункту пропуску "Грушів-Будомєж" на українсько-польському кордоні, ще два пункти відновили роботу на кордоні з Білоруссю. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Ще в дев'яти пунктах пропуску на українсько-російських і українсько-білоруських ділянках відновлена можливість пішого перетину кордону. Зокрема, з 00:00 годин 7 липня 2020 року на кордоні з Білоруссю відновлена робота пунктів пропуску "Дольськ" у Любешівському районі Волинської області і "Вільча" в Поліському районі Київської області", - сказано в ньому.

В обох пунктах пропуску можливо перетин кордону пішки, пасажирським і вантажним транспортом.

"Вільча" є міждержавним пунктом пропуску, де можуть пройти оформлення тільки громадяни України і Білорусі, а "Дольськ" - міжнародний пункт пропуску, де можуть перетинати кордон між Україною та Білоруссю всі, хто має на це законне право.

Відповідні зміни були введені у зв'язку з набранням чинності розпорядження Кабінету Міністрів від 17 червня № 819-р.

Після офіційного опублікування документа Держприкордонслужба поінформувала білоруських колег, після чого була відновлена робота зазначених пунктів пропуску.

Також, згідно із зазначеним рішенням уряду, з 00:00 годин 7 липня відновлено можливість пішого перетину кордону з Росією в пунктах пропуску "Мілове" (Луганська область, Міловський район), "Гоптівка" (Харківська область, Дергачівський район) "Бачівськ" (Сумська область, Глухівський район), "Юнаківка" (Сумська область, Сумський район).

Також відновлено роботу пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю у пункті пропуску "Сеньківка" (Чернігівська область, Городнянський район) та кордону з Білоруссю в таких пунктах пропуску "Нові Яриловичі" (Чернігівська область, Ріпкинський район), "Виступовичі" (Житомирська область, Овруцький район ), "Доманово" (Волинська область, Ратнівський район), "Славутич" (Чернігівська область, Чернігівський район).

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь дозволяє в'їзд українців на свою територію в 5 пунктах пропуску, але зобов'язує пройти двотижневу самоізоляцію.

Крім того, Угорщина з 15 червня почала відновлювати оформлення українцям національних довгострокових робочих віз для перебування в країні понад 90 днів.

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