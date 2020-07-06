На українсько-польському кордоні запрацював пункт пропуску "Грушів — Будомєж"

Пункт пропуску "Грушів — Будомєж" на українсько-польському кордоні відновив роботу в понеділок, 6 липня.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"На кордоні з Польщею відновлена робота пункту пропуску "Грушів — Будомєж". Пропуск легкового та вантажного транспорту відновлено сьогодні о 1:00 ночі. На 8:00 кордон тут перетнули всього сімдесят чотири людини", — сказано в ньому.

Наголошується, що Держприкордонслужба відновила роботу цього пункту пропуску, відразу ж, як це стало можливим з польської сторони.

Нагадується, що уряд України ще 20 травня ухвалив рішення про відновлення роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і Молдовою.

Українська сторона готова відновлювати міжнародний рух у тих пунктах пропуску, де це готова зробити суміжна сторона.

Наприклад, на кордоні з Польщею на сьогодні поки що не здійснюється пропуск в пунктах пропуску "Смільниця", "Угринів", "Устилуг".

Зазначено, що функціонують наразі пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС дозволяють забезпечувати ритмічний пропуск наявного пасажиро-транспортного потоку.

Станом на 6 ранку черг перед пунктами пропуску на ділянці кордону з країнами ЄС немає.

Як повідомляли Українські Новини, Польща прийняла рішення про відновлення 14-денного карантину для прибулих з України з 3 липня.

Раніше Польща відновила міжнародне залізничне сполучення.