У ЗСУ почала зростати кількість нових випадків коронавіруса

В той час, як захворюваність на коронавірус в Україні почала зростати, у Збройних силах на коронавірус хворіє 168 осіб, за минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 7 липня у Збройних Силах України хворіє 168 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали - 383 людини, летальних випадків - 5", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 611 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, - 305 осіб.

За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19.

Військовослужбовці (Київська область - 5 людей і Рівненська - 1) перебувають на лікуванні вдома під спостереженням медичної служби.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 5 липня у Збройних силах не було зареєстровано нових випадків захворювання. Крім того, Одеська і ще вісім областей не готові до пом'якшення карантину. Тим часом у Києві кількість нових випадків коронавірусу почала зростати.