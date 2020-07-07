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07 липня 2020, вівторок, 12:06 9
Європа 2020-07-07T13:30:03+03:00
Українські Новини
Норвегія "вигнала" німецьких туристів, які приїхали на відпочинок

Норвегія "вигнала" німецьких туристів, які приїхали на відпочинок

Елизавета Кесельман
Туризм, Німеччина, Норвегія, подорожі, обмеження пересування, Закриття кордонів
Норвегія. Фото: euromag.ru
Норвегія. Фото: euromag.ru

Після того, як в аеропорту Афін затримали 17 українців, з Норвегії вислали чотирьох громадян Німеччини, які незаконно в'їхали в фургоні для кемпінгу. Про це повідомляє The Local.

"Поліція вислала чотирьох громадян Німеччини за те, що вони незаконно в'їхали в Норвегії у зв'язку з діючими нормами через коронавірус", — заявила поліція прикордонного регіону Фіннмарк.

З слів мандрівної сім'ї у фургоні, їх не повідомили про обмеження в'їзду в Норвегії у зв'язку з пандемією. Всередині авто було двоє дорослих та двоє неповнолітніх.

Про приїзд автомобіля з німецькими номерами повідомили мешканці північного міста Альта, де німців і затримали.

Як наголошується, Норвегія відкриває кордону на в'їзд для туристів тих країн, які є жителями скандинавських країн, де рівень зараження низький. Це означає, що в'їзд дозволений тільки туристам з Данії, Ісландії та Фінляндії.

Уряд Норвегії планує відкрити кордони для туристів з інших країн Євросоюзу та країн Шенгену з 15 липня. Список країн, які вважаються достатньо безпечними, буде опубліковано 10 липня.

Як стверджує місцева поліція, майже кожен день зупиняють і повертають невелику кількість іноземних туристів. В основному це німецькі туристи, але є також і швейцарці. Вони часто приїжджають з Фінляндії і пояснюють, що не знають правил в'їзду.

Норвегія не входить до ЄС, але, як і Фінляндія, входить в Шенгенську зону.

Як повідомляли Українські Новини, українським туристам відкрито в'їзд у 23 країни: повний перелік.

Тим часом, Естонія відкриє кордони для сезонних працівників і студентів з третіх країн.

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