Упродовж минулої доби найбільшу кількість нових випадків коронавірусу виявили в Ірпені та Борисполі

Кількість хворих на коронавірус у Київській області 6 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 20 людей до 2 809, померлих - на 1 до 55.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 7 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджені 2 809 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі — у 237 дітей та 501 медичного працівника. За добу підтверджені 20 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 1 підлітка 17 років і у 19 дорослих... Всього за період епідемії в Київській області померли 55 хворих. За добу померла 1 людина", — сказанов ньому.

Найбільшу кількість нових випадків було зафіксовано в Ірпені та Борисполі - по 4 випадки.

Також в Бородянці, Берестянці, Києво-Святошинському районі та Яготині були зафіксовані 2 випадки захворювання коронавірусом і 1 — у Гостомелі.

За минулу добу госпіталізовано 1 хворого, решта лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Всього було госпіталізовано 570 осіб.

Одужали 1 522 людини, в тому числі 131 дитина.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 261 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу — 34 повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві кількість нових випадків коронавірусу почало зростати, в той час, як у 5 областях України не зафіксували жодного випадку коронавіруса за добу.