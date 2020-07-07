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  • У 5 областях України не зафіксували жодного випадку коронавірусу за добу
07 липня 2020, вівторок, 11:17 11
Україна 2020-07-07T12:30:02+03:00
Українські Новини
У 5 областях України не зафіксували жодного випадку коронавірусу за добу

У 5 областях України не зафіксували жодного випадку коронавірусу за добу

Елизавета Кесельман
Пандемія, Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус в Україні. Фото: pixabay
Коронавірус в Україні. Фото: pixabay

Незважаючи на те, що після дводенного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати, у 5 областях України за добу не зафіксували жодного нового випадку захворювання на коронавірус. Про це свідчать дані аналітичної панелі відкритих даних Кабміну України.

Повідомляється, що нових випадків коронавірусу не виявлено в Полтавській області. Всього підтвердили 324 випадки захворювання на коронавірус, видужали  274 особи, летальних випадків – 13.

Динаміка коронавіруса по регіонах. Карта: covid19.gov.uaДинаміка коронавірусу у регіонах. Карта: covid19.gov.ua

Крім того, коронавірусну інфекцію також не виявили в Луганській області. Згідно з даними, всього зафіксовано 84 випадки захворювання, одужали — 64 людини, летальних випадків — 0.

Динаміка коронавіруса по регіонах. Карта: covid19.gov.uaДинаміка коронавірусу у регіонах. Карта: covid19.gov.ua

Також добового приросту не виявили у Дніпропетровській області. Всього підтверджено 1115 випадків, одужали — 977 осіб, летальних випадків — 23.

Нових випадків захворювання на коронавірус не виявили також у Херсонській і Запорізькій областях.

Так, у Херсонській області всього зафіксовано 196 випадків захворювання на коронавірус, одужала — 182 людини, летальних випадків — 3.

У Запорізькій області підтверджено 597 випадків, одужало 444 людини, летальних — 17 випадків захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Львівська область послаблює карантин.

Тим часом, українським туристам відкритий в'їзд в 23 країни: повний перелік.

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