В Ужгороді ресторатори вийшли на мітинг проти посилення карантину

Роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів обмежили до 22:00 через посилення карантинних заходів, пов'язаних із зростанням захворюваності на коронавірус. Цей пункт обурив місцевих рестораторів, і вони вийшли на мітинг.

Про це повідомляє видання "УжІнформ".

За словами власників кафе та ресторанів, такі заходи можуть призвести до повного закриття бізнесу. Вони підкреслюють, що дотримуються санітарні норми: персонал носить маски і рукавички, в ресторанах дотримуються соціальну дистанцію, меню тільки в електронному вигляді.

За словами рестораторів, через спеку в їх закладу приходять тільки до вечора, а о 22:00 ресторани вже повинні бути закриті.

У відповідь на претензії підприємців, мер міста Богдан Андріїв пообіцяв тимчасові пільги для бізнесу.

"Мер Ужгорода зазначив, що на найближчій сесії Ужгородської міськради планується розгляд питання про тимчасові пільги для бізнесу", - йдеться на сторінці Ужгородської міської ради Facebook.

Як наголошується, йтиметься, зокрема, про скасування орендної плати за літні тераси біля закладів громадського харчування.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) через тиждень після заборони дозволила ресторанів, закладів громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.

Також станом на 6 липня 8 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; у порівнянні з даними на 5 липня Київ, Одеська та Львівська області визнано такими, що відповідають критеріям, Харківська та Тернопільська області - не відповідними.