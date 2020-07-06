підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 липня 2020, понеділок, 20:22 5
Суспільство 2020-07-06T21:30:02+03:00
Українські Новини
В Ужгороді ресторатори вийшли на мітинг проти посилення карантину

В Ужгороді ресторатори вийшли на мітинг проти посилення карантину

Кира Молчанова
Ресторан, Карантин, кінотеатр, Обмеження, Коронавірус
Мітинг рестораторів в Ужгороді. Фото: прес-служба Ужгородської міської ради
Мітинг рестораторів в Ужгороді. Фото: прес-служба Ужгородської міської ради

Роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів обмежили до 22:00 через посилення карантинних заходів, пов'язаних із зростанням захворюваності на коронавірус. Цей пункт обурив місцевих рестораторів, і вони вийшли на мітинг.

Про це повідомляє видання "УжІнформ".

За словами власників кафе та ресторанів, такі заходи можуть призвести до повного закриття бізнесу. Вони підкреслюють, що дотримуються санітарні норми: персонал носить маски і рукавички, в ресторанах дотримуються соціальну дистанцію, меню тільки в електронному вигляді.

За словами рестораторів, через спеку в їх закладу приходять тільки до вечора, а о 22:00 ресторани вже повинні бути закриті.

У відповідь на претензії підприємців, мер міста Богдан Андріїв пообіцяв тимчасові пільги для бізнесу.

"Мер Ужгорода зазначив, що на найближчій сесії Ужгородської міськради планується розгляд питання про тимчасові пільги для бізнесу", - йдеться на сторінці Ужгородської міської ради Facebook.

Як наголошується, йтиметься, зокрема, про скасування орендної плати за літні тераси біля закладів громадського харчування.

 

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) через тиждень після заборони дозволила ресторанів, закладів громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.

Також станом на 6 липня 8 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; у порівнянні з даними на 5 липня Київ, Одеська та Львівська області визнано такими, що відповідають критеріям, Харківська та Тернопільська області - не відповідними.

Більше новин про: Ресторан Карантин кінотеатр Обмеження Коронавірус

Сьогодні в столиці Косова вводять комендантську го...
Польща повернула обов'язковий карантин для новопри...
Власник мережі ресторанів "Mamamia" Тюрін стверджу...
"Планета кіно" розповіла про заповненість залів у ...
Київ дозволив кафе і кінотеатрам працювати після 22:00
У Києві знову зменшилася захворюваність на коронавірус за добу
Новини
Рейтинг найкращих вузів країни очолили навчальні заклади з Києва 21:10
Дощі з градом, грозами і шквалами, а місцями 40-градусна спека. Прогноз погоди на 7 липня 21:00
Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС із забороненої зброї. Один військовий травмований 20:39
В Ужгороді ресторатори вийшли на мітинг проти посилення карантину 20:22
Смолій перед відставкою зустрічався із Зеленським 20:16
більше новин
Офіс Президента вирішив карати за прослуховування чиновників після зливу записів про вчинення злочину Саакашвілі, - ЗМІ 09:17
Рішення з усіх НС першого півріччя приймав і реалізовував Аваков, — ЗМІ 15:17
Одеський припортовий завод за рік вийшов на рекорд за обсягом експорту продукції 15:23
Політтехнолог Петров прогнозує загострення конфлікту з Росією вже в цей вівторок 15:26
"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт 17:49
більше новин
Київ готовий до пом'якшення карантину. Які області не відповідають критеріям послаблення 10:23
9.07.20 11:00 Круглий стіл: "Розвал спортивної інфраструктури Київщини: безвідповідальність влади та "засилля схемщиків" у спортивній індустрії" 12:51
Укрлендфармінг. Фото: Укрлендфармінг
"Укрлендфармінг" Бахматюка блокує САП з вимогами до прокурорів виконати рішення суду і зупинити терор компанії 09:00
Решітка. Фото: pixabay
Не мали права на в'їзд у країну. В аеропорту Афін 17 українців затримали і відправили в ізолятор 10:27
Обстріл. Фото: mukachevo.net
У Закарпатській області з гранатомета обстріляли комплекс відпочинку 10:44
більше новин
ДБР направило до суду обвинувальний висновок щодо ексдепутата Пашинського
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok