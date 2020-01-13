Україна на 4 місці по рівню безробіття в Європі

Рівень безробіття в Україні в 2019 році залишається одним з найвищих у порівнянні з іншими європейськими країнами. Про це свідчить "Огляд ринку праці" Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Повідомляється, що рівень безробіття в Україні серед громадян у віці 15-70 років склав 7,3%. Вищий рівень безробіття у Франції – 8,3%, Італії – 9,1 та Іспанії – 13,9%.

У теж час в Чехії показник безробіття був на рівні 2,1%, а в Німеччині – 3,1%.

МЕРТ

Також зазначається, що Україна займає одне з останніх місць за рівнем зайнятості – 52,7%, випередивши такі країни, як Бельгія – 51,8%, Франція – 50,6, Іспанія – 49,9 та Італія – 45,2%.

Також з 1 січня збільшено мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1 440 гривень до 1 630 гривень для осіб, яким призначаються виплати з урахуванням страхового стажу і зарплати, і з 544 гривень до 610 гривень для осіб без урахування страхового стажу і зарплати.

Тим часом роботодавцям можуть заборонити цікавитися особистим життям і віросповіданням працівників.

А Міністерство фінансів заявило, що пятая частина працездатних українців виїхали працювати за кордон. З 2018 року заробітчани можуть отримати польську пенсію.