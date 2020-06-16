В Україні смартфони, планшети і телевізори хочуть ввести податок. Що це значить

Ноутбуки, смартфони, термін поставки яких не змінився через коронавірус, планшети, жорсткі диски, телевізори, принтери та офісний папір можуть подорожчати на 5% через те, що Мінекономіки дозволило двом приватним організаціям збирати з імпортерів по всій країні винагороду за авторський контент з техніки. Про це пише "Економічна правда".

Збір заснований на гіпотетичній ідеї, що кожен власник смартфону або телевізора завантажує контент безкоштовно, через що страждають його автори.

Отже, імпортерам доведеться додавати до вартості техніки збір за приватне копіювання та виплачувати ці кошти організації колективного управління (ОКУ), яка буде виплачувати авторам винагороду. Обговорення щодо розміру збору почалися ще в квітні, проте через кардинальні протиріччящ рішення досі немає.

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) являє імпортерів, а ОКУ представляє "Український музичний альянс" (РОЗУМУ) і "Всеукраїнське агентство авторських прав" (ВААП).

ЄБА вважає, що подібний збір — пережиток минулого. ОКР наполягає, що такі норми існують у більшості країн світу.Раніше Українські Новини писали, кого цікавлять нові iPhone, а кого - велосипеди та дивани.