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06 липня 2020, понеділок, 22:19 9
Політика 2020-07-06T23:30:01+03:00
Українські Новини
Готові стріляти: Ківа і Ярош обмінялися погрозами

Готові стріляти: Ківа і Ярош обмінялися погрозами

Надежда Комендантова
Правий сектор, Ілля Ківа, народні депутати, ОПЗЖ, Ярош
Ілля Ківа. Фото: Facebook/ Ілля Ківа
Ілля Ківа. Фото: Facebook/ Ілля Ківа

У той час, як Ткаченко ("Слуга народу") та Кучеренко ("Батьківщина") погрожують один одному словесно, колишній лідер правого сектора Дмитро Ярош заявив, що готовий "перестріляти" учасників руху народного депутата від партії ОПЗЖ Іллі Ківи "Патріоти України". На цю заяву Ківа відповів, що готовий захищатися, і, якщо знадобиться, "нападати".

"Зараз чув інформацію – Ілля Ківа починає громадський рух "За життя". Щось уявне, створене російськими спецслужбами, в принципі, можливо. Але це просто вороги. Чому Я кажу "перестріляти" – бо це ж ніяка не політика, а просто державний заколот, і його треба дуже жорстко придушувати", – розповів Ярош в інтерв'ю "Обозревателю", пише "Країна".

У відповідь на це Ківа заявив, що нічого не боїться. Відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook, в понеділок, 6 липня.

"Моя відповідь, на попередження і загрозу Яроша, про фізичне знищення!", - написав під відео нардеп.

"Звернув увагу на заяву Дмитра Яроша, де він згадав моє ім'я і прізвище з попередженням і загрозою того, що найближчим часом мене, моїх однодумців почнуть знищувати, розстрілюючи в наших містах і на наших вулицях. Ці загрози роблять нас тільки більш згуртованими. За той час, який я провів на війні, і в цьому частково є і твоя (Яроша - Ред.) заслуга, я навчився досить міцно тримати в руках зброю. Я навчився захищатися і, якщо це потрібно, нападати", - додав нардеп.

Нагадаємо, 2 липня партія "Національний корпус" і союзні їй націоналістичні організації провели ходу під назвою "Вимога нації - заборону проросійських організацій". Учасники акції вимагали заборонити в Україні діяльність партій ОПЗЖ і "Партії Шарія".

Раніше 23 травня вибух стався біля офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" в центрі Києва по вул. Великій Васильківській, 23Б.

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