Відео дня: у Раді депутати ледь не побились: "А за клоуна ви зараз п... отримаєте"

Сьогодні, 6 лютого, у Верховній Раді сталася словесна перепалка між одним з депутатів від фракції "Слуга народу" Максимом Ткаченко та його колегою з "Батьківщини" Олексієм Кучеренком. Відео сварки опублікував на своїй сторінці у Facebook Олег Долінський.

На опублікованому відео можна спостерігати, як Ткаченко говорить Кучеренку, що "його час вийшов" і радить йому їхати відпочивати в Трускавець".

"Ваш час вийшов ... Їдьте в санаторій, їдьте в Трускавець", - говорить Ткаченко.

Кучеренко в свою чергу відреагував відповідною грубістю.

"Ви малолітні клоуни, що з вами розмовляти", - відповів Кучеренко, ймовірно, під клоунами маючи на увазі "слуг народу".

Після такої репліки депутата "Батьківщини", "слуга народу" почав нецензурно висловлюватися.

"А за клоуна ви щас п**ди отримаєте, ви зрозуміли?" - заявив Ткаченко.

Як повідомляли Українські Новини, у бійці у Раді постраждала Тимошенко і мікрофон Разумкова.

Також в кінці 2019 року "Свободівці" побили "слугу народу": у Раді сталася бійка через ринок землі.