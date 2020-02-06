Сьогодні, 6 лютого, у Верховній Раді сталася словесна перепалка між одним з депутатів від фракції "Слуга народу" Максимом Ткаченко та його колегою з "Батьківщини" Олексієм Кучеренком. Відео сварки опублікував на своїй сторінці у Facebook Олег Долінський. На опублікованому відео можна спостерігати, як Ткаченко говорить Кучеренку, що "його час вийшов" і радить йому їхати відпочивати в Трускавець". "Ваш час вийшов ... Їдьте в санаторій, їдьте в Трускавець", - говорить Ткаченко. Кучеренко в свою чергу відреагував відповідною грубістю. "Ви малолітні клоуни, що з вами розмовляти", - відповів Кучеренко, ймовірно, під клоунами маючи на увазі "слуг народу". Після такої репліки депутата "Батьківщини", "слуга народу" почав нецензурно висловлюватися. "А за клоуна ви щас п**ди отримаєте, ви зрозуміли?" - заявив Ткаченко. Як повідомляли Українські Новини, у бійці у Раді постраждала Тимошенко і мікрофон Разумкова. Також в кінці 2019 року "Свободівці" побили "слугу народу": у Раді сталася бійка через ринок землі.