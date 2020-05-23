Біля офісу ОПЗЖ в центрі Києва прогримів вибух, — очевидці

Вибух стався біля офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" в центрі Києва по вул. Великій Васильківській 23б.

Про це повідомив очевидець події в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Біля офісу глави партії "За життя" ("Опозиційна платформа - За життя") Віктора Медведчука стався вибух", - написав очевидець події під опублікованим відео в соцмережі Facebook.

Наголошується, що, за словами перехожих, спочатку були чутні націоналістичні гасла, потім пролунав вибух.

Крім цього, повідомляється, що як мінімум 1 людина постраждала.

Згідно відеотрансляції на сторінці "Нацкорпусу" на їх каналі в Youtube, в суботу активісти політсили провели акцію під офісом "Опозиційної платформи" в знак протесту проти "реваншу проросійських сил".

Активістів було кілька десятків людей, також біля офісу були присутні співробітники Нацполіції, в тому числі і поліції діалогу.

Протестувальники палили фаєри і вигукували гасла.

Зіткнень з поліцією не було.

Потім учасники акції почали грати у футбол фаєрами і після цього пролунав вибух, якого на відео видно не було.

1 чоловік опинився на землі і його під руки повели в бік поліцейські, при цьому незрозуміло потерпілий - це учасник акції або перехожий.

Після вибуху були застосовані димові шашки, що ускладнило видимість на відео.

Поліцейські затримали і відвели як мінімум двох чоловік.

Протестувальники не перешкоджали цьому.

Очевидці публікують ще відео того, що відбувалося.

Андрій Павловський опублікував відео інциденту. За словами, перед вибухом сталася бійка. На відео учасники інциденту палять димові шашки.

Нацкорпус перед офісом ОПЗЖ палить віра і скандує про нацизмену партії ОПЗЖ. На відео, опублікованому на Телеграм-каналі "Київ Зараз", показана бійка між учасниками протесту та поліцією. Також члени нацкорпуса клеять біля офісу плакати "Опозиційна платформа – проти життя".

На відео постраждалий чоловік лежить на землі. Йому надають допомогу.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні 2019 року "Опозиційна платформа - За життя" заявляла про обшуки Служби безпеки України в офісах голови політради партії, народного депутата Віктора Медведчука, а також народних депутатів Тараса Козака, Німченка Василя, Юрія Загороднього, Віктора Чорного, Олександра Колтуновича (всі від фракції "Опозиційна платформа - За життя").

Після зіткнень біля офісу, партія "Опозиційна платформа - За життя" заявила про блокування представниками поліції роботи охорони офісу в ході акції "Національного корпусу" біля офісу партії в суботу, 23 травня, при цьому 1 співробітник охорони госпіталізований.