Украину ждут катастрофические изменения погоды: синоптики дали пугающий прогноз

Европа сталкивается с потенциальной нехваткой воды третий год подряд, поскольку 2020 становится одним из самых теплых периодов в истории. Уровень грунтовых вод истощен после самой теплой зимы и рекордно сухой весны. Югу Украины, где в этом году наблюдается аномальная жара, тоже грозит существенное обезвоживание и перспектива превратиться в пустыню.

Об этом пишет Гисметео со ссылкой на Daily Mail.



Как сообщает издание, Восточная Европа начала испытывать метеорологические условия засухи уже ранней весной, затем условия распространились по всей Европе, согласно Службе изменения климата имени Коперника (C3S).

C3S создала карту, где показано наличие грунтовых вод — это ресурс, используемый для орошения сельскохозяйственных культур и питьевой воды. Для его восстановления требуется больше времени, чем для насыщения влагой поверхности почвы и корневой зоны.

Уровень грунтовых вод в некоторых районах восстановился в конце мая и в начале июня, когда прошли значительные ливни.

Прошлая зима была самой теплой за всю историю, и в Европе выпало мало снега. За этим последовал засушливый весенний период, более теплый, чем обычно. Прогноз на лето также предвещает жару с малым количеством осадков.

Карта наиболее засушливых районов Европы.

Весной 2020 года власти Чехии сообщили, что почти в 80 % скважин регистрируется слабая или экстремальная засуха, которая считается самой сильной в стране за 500 лет.

Уровень воды в реке Десна, Украина, оказался на 5 м ниже нормы для весеннего времени, это самый низкий показатель за 140 лет наблюдений.

Согласны с таким прогнозом и украинские синоптики, которые утверждают, что из-за изменений климата юг Украины может превратиться в пустыни и полупустыни. В частности, в зоне риска находятся Одесская, Николаевская и Херсонская области.

В частности, как рассказал в интервью OBOZREVATEL кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич, катастрофическая ситуация сложилась на юге Одесской области, в городе Измаил, поскольку прошлый год там оказался рекордно сухим, и с начала 2020 года обильных дождей также не было.

"Посевы озимых начинают погибать. Аграрии там в панике. Потому что основные циклоны проходят в более северных широтах. А у них постоянное преобладание антициклона и дефицит осадков", – рассказал Кибальчич.

Синоптик отметил, что в Харькове среднегодовая температура поднялась на два градуса выше нормы. При этом такая же тенденция существует и в других регионах.

"У нас в Харькове сейчас среднегодовая температура такая, как в середине 20 века была характерна для Херсона или Ужгорода. Естественно на юге еще жарче", – объяснил Кибальчич.

Он добавил, что в Евроазиатской части глобальное потепление выражается очень интенсивно. При этом экваториальная часть, тропические регионы не так подвержены изменению климата, там все происходит медленно. А у нас, в более северных широтах, это более заметно.

Напомним, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Также синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.