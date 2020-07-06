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06 липня 2020, понеділок, 05:25 7
Lifestyle 2020-07-06T09:34:10+03:00
Українські Новини
На трьох знаків зодіаку чекають сьогодні труднощі, — астролог

На трьох знаків зодіаку чекають сьогодні труднощі, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Близнюки, Астрологічний прогноз, Гороскоп на сьогодні, Діви, Козеріг
Гороскоп на 6 липня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 6 липня 2020. Фото: pixabay

В понеділок у людей, народжених під знаками зодіаку Близнюків, Дів і Козерогів можуть виникнути труднощі в справах. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку 6 липня Українським Новинам розповіли астрологи.

Близнюки

Близнюків чекає складний і суперечливий день, під час якого не вийде уникнути непотрібної суєти. Вони можуть виявитися в центрі розвивається конфлікту. У цей час не слід експериментувати і вирішувати питання з наскоку. Слід прислухатися до порад професіоналів і перевірених знайомих. Вечір стане вдалим часом для підбиття підсумків. Вийде визначитися з цілями на перспективу і збудувати нові плани на найближчі дні.

Діва

У Дів буде складний період. Зірки запевняють, що представники цього знаку можуть бути втягнутими в низку конфліктів і сварок, які виникнуть на трудовому поприщі. Буде складно ладити з колегами. В цей період належить займатися нудними поточними справами. У другій половині дня ситуація дещо покращиться, надається можливість повеселитися і провести час з друзями в приємній компанії. Зміна обстановки піде тільки на користь.

Козеріг

Неоднозначний день буде у Козерогів. Їм слід бути максимально уважними у всьому. Поверхневе ставлення до поточних проблем може обернутися новими неприємностями і проблемами. У понеділок також слід бути гранично уважними з фінансами, будь-які розрахунки потрібно перевіряти і не розкидатися заощадженнями.

Як повідомляли Українські Новини, у липні можна буде спостерігати кілька астрономічних явищ.

Також 6-7 липня спека повернеться і температура буде вище +30 градусів.

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